王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王大陸透過仲介集團偽造假病歷，試圖規避服役義務，並為此支付百萬元費用，形象遭受重創，也讓外界開始關注他的家世背景。據了解，王大陸的父親是身家上億的古董收藏家，得知兒子逃兵後相當失望，罕見對此發聲。

王大陸的姊姊過去曾在節目中分享精品收藏，尤其對愛馬仕包包情有獨鍾，衣櫥中還有價值不菲的服飾與配件，例如一件要價3萬元的瑜伽褲，以及28萬元的洋裝等等，奢華程度令人咋舌。王大陸家的背景也隨之被起底，王爸爸是知名古董收藏家，身價上億，曾擔任拍賣官與鑑定師40多年，家境相當富裕。

▲王大陸。（圖／記者林敬旻攝）

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此次逃兵風波也讓王大陸與父親的疏離關係浮上檯面，據《三立新聞》報導，王爸爸在看到新聞後才知道兒子逃兵一事，對兒子的行為感到相當失望痛心，向友人透露兩人平時很少聯繫，「他都自己先做了。」言談之間頗為無奈。

王大陸2015年被踢爆因為不愛念書、成績落後，被父親送到美國紐約報名軍校，一度累到哭，之後回台灣被發掘進入演藝圈，當時對外公開學歷僅有莊敬高職畢業，之後就沒有繼續升學，卻被爆料他低調進入嘉義稻江科技暨管理學院就讀，先是就讀傳播學系，隔年又重念表演藝術系一年級，當了2年大一生。