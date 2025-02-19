56歲吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁圈外人消失螢光幕14年

記者陳芊秀／綜合報導

曾以港片《天若有情》走紅的台灣女星吳倩蓮，當年以獨特的清冷氣質走紅，連天王劉德華都曾公開坦言對她心生好感，女神自2007年淡出演藝圈後，已經鮮少公開露面。而她現在已經56歲，近日大陸社群網站瘋傳一張她的最新目擊照，引發熱烈討論。

▲吳倩蓮因演出港片《天若有情》爆紅。（圖／翻攝自微博）

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有網友15日在小紅書上發文，以「驚艷時光的港風美女」形容吳倩蓮，稱她的五官或許稱不上絕美，但妙在氣質，「有一張望著你不說話，就已經說了很多話的臉」。貼文附上一張照片，吳倩蓮滿頭銀白灰髮，長髮綁起辮子，搭配灰底短袖T恤，同時皮膚依舊緊緻、氣質依舊，看不出醫美痕跡，仍展現出自然優雅的風采。

▲陸網瘋傳吳倩蓮近照，56歲的她被目擊滿頭銀灰白髮。（圖／翻攝自微博）

照片立刻吸引大批網友留言盛讚：「五官完全沒變」、「氣質還是那麼出眾」、「老了依然美」、「她的美是獨一無二的」、「素顏依舊驚艷」。吳倩蓮2007年低調閃婚圈外人男友，並在美國拉斯維加斯註冊結婚，2011年曾在好友監製邀約下復出拍戲，在陸劇《唐朝浪漫英雄》客串飾演一名寡婦，不過隨後淡出螢光幕，但魅力依然讓人難以忘懷，是華語影壇經典女神之一。

▲吳倩蓮2011年一度復出客串戲劇。（圖／翻攝自微博）