汪小菲留債2.5億未清償！　欠「台北豪宅」房貸…S媽放話討爛帳

▲回顧大S（中）的生命中，「一蘭一梅」讓她有愛恨交織的情緒。左為張蘭，右為S媽。（圖／翻攝自汪小菲臉書）

圖文／鏡週刊

月初大S在日本猝逝後，與前夫汪小菲的舊帳依舊餘波蕩漾。一直以來擺明不付，或其實根本付不出來的汪小菲，主要還欠「台北信義」豪宅房貸加上借款，說好每月應還150萬元、估計仍有2.5億元未清償，還不包括遲延或短少，甚至開始沒給的精神賠償金、贍養費等。

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▲有傳當初為了汪小菲「做生意」，大S抵押「台北信義」借他錢，但如今被爆仍有2.5億元未清償。▲（圖／鏡週刊提供）

當初大S為了汪小菲的S Hotel出資，結果變成爛帳，傳出由許雅鈞家負責處理後續法律行動，也難怪S媽已放話「不信正義換（喚）不回，我要上戰場。」要汪小菲負起責任，畢竟除了巨債，他連一對子女都沒帶回中國北京。

▲聽聞大S過世，汪小菲趕忙飛抵台灣，一舉一動都在媒體鏡頭前曝光，但挨轟打造深情人設。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

汪小菲在大S過世後來台雨中漫步、下跪並且在媒體的鏡頭前樹立深情前夫人設；只是後來汪小菲不僅突然離台，還被爆出帶著馬筱梅到北京高檔餐廳吃大餐、慶祝情人節。

之前因為S Hotel的錢坑，汪小菲向大S借的2600萬元，其實是人民幣1600萬元，以及港幣1千萬元，約合新台幣上億元；但汪小菲僅還了新台幣500多萬元而已。據本刊掌握最新說法，包括「台北信義」的房貸及抵押所借的錢，總共仍有2.5億元尚未清償；而且就是因為汪小菲沒按當初約定支付房貸，找上該棟豪宅登記屋主大S，他的賴帳行徑才會曝光。





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