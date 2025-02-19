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大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

【S媽火線追債2】大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

▲就算當初大S（中）再怎麼宣傳，汪小菲（右2）的S Hotel仍是他事業上的失敗名作。（圖／翻攝自汪小菲微博）

圖文／鏡週刊

由此可知，汪小菲不僅欠大S一屁股錢，也沒在付贍養費；據本刊獲知消息，大S生前幾年的經濟狀況因遭汪小菲拖垮，而過著相對物欲較低的生活。如今汪小菲屁股拍拍回到中國北京，S家總不能叫具俊曄未來全權負責大S的家人，所以才硬起來向汪小菲宣戰。

有消息指出，S家已在大S猝逝之後，將家人的護照和台胞證交給了汪小菲；不過汪小菲對外卻宣稱台灣法官不讓「回中國大陸」，更和張蘭聯手營造S家不願放人的風向。結果汪小菲言行不一，目前看來沒要負責任，畢竟他連贍養費也沒處理好。

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【S媽火線追債2】大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

▲去年3月，喝醉的汪小菲擅闖大S家，並且舉報她長期濫用藥物，當時保母還急搶手機滅火，警告「等你清醒就知道。」（圖／鏡週刊提供）

回顧汪小菲除了「台北信義」房貸之外，包括他每個月需給付贍養費，也從2021年12月就開始遲延給付，經催告之後才付，而且還有短付的情形；無奈之下，2022年10月大S只好向台北地方法院聲請強制執行，而且仍未足額清償。

只是對此汪小菲當時亦強力反擊，包括「出爾反爾」「睜眼說瞎話」「根本就不配當母親」等等，開撕大S撕得難堪；張蘭反咬S家欠汪家2億元時，僅在直播以自製的Word檔秀出「時間軸」當證據，不但慘被各界打臉笑爛，大S的經紀人也在微博晾出「法院認證」的文件反擊。

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