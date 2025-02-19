太保「萬年配角」熬成影帝！鬆口請出經典武打巨星　4月來台拍新片

記者蕭采薇／台北報導

74歲香港金像獎影帝太保（張嘉年）擔任監製，將與香港新銳導演何爵天合作，共同打造一部結合喜劇和殭屍題材的電影。18日記者會上，太保更不小心說溜嘴，透露找來息影多年的資深武打男星元華演出。元華原本已退休多年，早已在加拿大含飴弄孫。

▲太保擔任監製，找來息影多年的資深武打男星元華演出。（圖／記者屠惠剛攝）

太保首次當監製，將在電影《萬壽無殭》演出天師一角，並邀請目前人在家加拿大含飴弄孫的老友元華來軋一角。他透露，元華二話不說一口答應，太保笑說：「他很挺我，一口就答應，我們會一起演天師！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了元華外，太飽和何爵天也透露，將會有台灣與香港的年輕演員加入，雖然暫時得保密，但保證有驚喜。太保說：「希望能夠為年輕一輩的演員們增加出路，更多機會被看到。」導演何爵天也透露，計畫將台灣特色宮廟和風土民情，融合香港殭尸的題材，期待會有怎樣有趣和搞笑的火花。

▲太保擔任監製，將與香港新銳導演何爵天合作，打造結合喜劇和殭屍題材的電影。（圖／記者屠惠剛攝）

而片中會有不少動作戲，太保是否能負荷？他笑說：「當然沒問題！」並透露一切還得感謝影帝周潤發，因為兩人合作拍戲時，周潤發天天找他去慢跑，漸漸也養成了這個好習慣。太保笑說：「整個人狀態超好。」《萬壽無殭》預定4月份開拍，計畫明年賀歲檔上映。