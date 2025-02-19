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《麻辣鮮師》女星林利霏驚傳大腸癌！　老公現身曝劇痛「嗎啡按14次」

記者蕭采薇／台北報導

男星張翰與《麻辣鮮師》女星林利霏結婚多年，去年太太卻驚傳罹患大腸癌。他18日出席大愛劇《生日快樂》，透露聽到消息當下直冒冷汗，反而林利霏很淡定，「她覺得有病了就治療，開完刀才驚覺這不是小手術，說好痛。」

▲大愛劇《生日快樂》首映記者會，前排左起張翰、劉黛瑩、黃露瑤、蔡亘晏、游君萍、王嫚萱（湘瑩）、周宜霈（大牙）。（圖／大愛提供）

▲張翰現身《生日快樂》首映記者會，回應太太的身體狀況。（圖／大愛提供）

張翰回憶，林利霏當時很平靜地告訴他，「（腫瘤）是惡性的，也就是癌症。」令他瞬間從頭冷到腳底，反而是老婆「神經太大條」，一直都淡定面對，「後來才說手術比生小孩還痛，一共按了14次嗎啡。」所幸林利霏在第一期就發現，癌細胞並未擴散到淋巴。

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▲▼林利霏（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim ）

▲《麻辣鮮師》女星林利霏與張翰結婚多年，去年卻驚傳罹患大腸癌。（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim ）

大愛劇《生日快樂》敘述安寧病房的故事，演員之一的蔡亘晏（爆花）回憶起外婆當年在病榻上，痛苦的對她喊著：「雅雅（蔡亘晏小名），救我！」忍不住淚崩，她哽咽地說：「要目睹一個生命在你面前走向結束，是很痛苦的事。」也讓她深感安寧醫療的重要。

▲大愛劇《生日快樂》首映記者會，前排左起張翰、劉黛瑩、黃露瑤、蔡亘晏、游君萍、王嫚萱（湘瑩）、周宜霈（大牙）。（圖／大愛提供）

▲蔡亘晏回憶外婆臨終前的痛苦，忍不住哽咽。（圖／大愛提供）

周宜霈（大牙）在歷經黑人事件後，一度沒有工作上門，她曾在社群開心歡呼：「工作終於來了！」說的就是《生日快樂》。大牙在劇中飾演護理師，開拍前也曾到「新寧病房」觀摩，印象最深刻就是護理師動作都很輕柔，因為病房有規定再緊急都不能用跑的，以免製造緊張感。她也笑說，久違出外拍戲感覺就像郊遊，「還可以暫時遠離老公一陣子，太好了！」

▲大愛劇《生日快樂》首映記者會，前排左起張翰、劉黛瑩、黃露瑤、蔡亘晏、游君萍、王嫚萱（湘瑩）、周宜霈（大牙）。（圖／大愛提供）

▲周宜霈（大牙）曾歡呼「工作終於來了！」，說的就是《生日快樂》。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《生日快樂》首映記者會，前排左起張翰、劉黛瑩、黃露瑤、蔡亘晏、游君萍、王嫚萱（湘瑩）、周宜霈（大牙）。（圖／大愛提供）

▲《生日快樂》首映記者會，張翰、劉黛瑩、黃露瑤、蔡亘晏、游君萍、王嫚萱（湘瑩）、周宜霈（大牙）等演員全數到齊。（圖／大愛提供）

 

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