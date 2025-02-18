陸劇《難哄》今日開播！　海外上線對打2台劇…導演瞿友寧PO長文

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》18日將正式開播，該劇改編自晉江文學城作家竹已的同名小說，是甜寵偶像劇《偷偷藏不住》姐妹作，且找來台灣名導瞿友寧執導，白敬亭、章若楠主演，陸網將本劇視為2025年收視必爆大作。該劇也同步在串流平台Netflix上線，面對觀眾高度期待，開播前，導演瞿友寧感性寫長文「希望《難哄》能不負眾望……。」

▲陸劇《難哄》18日海內外同步開播，陸網高度期待收視必爆。（圖／翻攝自微博）

《難哄》目前位居晉江文學城小說總分榜的第一名，《偷偷藏不住》第2名，竹已兩部小說可說是晉江兩大熱門小說，並先後被翻拍真人劇集，且《偷偷藏不住》幕後有不少台灣團隊，包括導演是李青蓉，這次翻拍《難哄》，製作方找來台灣名導瞿友寧。而瞿友寧回顧拍攝，表示讀小說時，因為一句話「這麼多年，我還是……只喜歡妳」就淚流滿面，也有了衝動想拍故事，直言這句話承載著「認真、純粹、執著」的愛情價值觀。他深深思考如何詮釋這種長久的深情，以及如何讓角色重逢的情感呈現更具衝擊力，形容這些角色的情感世界有如佛塔般層疊遞進，每一場戲的呈現都讓他更加理解故事的重量。

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▲《難哄》、《偷偷藏不住》是晉江文學城總分排行榜第1、2名人氣小說。（圖／翻攝自網站）

瞿友寧表示，在拍攝過程中，演員每天都經歷「拍攝—沉浸—抽離」的循環，而身為導演的他，也和團隊一起等待「拍攝的魔法時刻」。他提到，透過共同營造真實的環境，幫助演員更快進入角色，而當他們進入狀態後，所有細微的表情與肢體語言，都能展現出角色內心最真實的情感。他形容：「全體安靜等待，等著一個拍攝的魔法時刻到來」，希望能捕捉到最純粹的情感瞬間。

▲陸劇《難哄》同步上線Netflix，海外收視成績勢必受關注。（圖／翻攝自微博）

最後瞿友寧談起某種拍攝「迷信」，當拍攝時上下一心，殺青時捨不得結束，剪接時相信他們就活在四周，甚至工作完了，心中不時有著他們在幹嘛的小劇場活躍，「我相信這樣的戲就能打動觀眾，打動每個需要好好被哄著的你……」。他以「希望《難哄》能不負眾望，做到這件事，深刻地留在你們心裡……」作結，展現出對這部作品的期待與誠意。

▲瞿友寧在《難哄》開播前發長文。（圖／翻攝自微博）

而陸劇2025年收視現況全面下滑，除了王鶴棣《大奉打更人》、《國色芳華》，其他劇集收視熱度、數據都不如期待，《難哄》被寄予帶來「爆劇收視」厚望。而該劇不僅大陸面臨收視期待，同步上線國際串流Netflix，直接對打台劇《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》，目前《童話故事下集》台灣熱門第一，並衝上印尼、新加坡、香港、馬來西亞等地收視熱門前十，《難哄》的海外收視成績也勢必受到注目。

▲《死了一個娛樂女記者之後》台灣多平台播出。（圖／鏡文學提供）

▲《童話故事下集》目前台灣熱門第一。（圖／Netflix提供）