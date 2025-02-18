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綠茶遭控詐騙50萬開店「拖欠員工薪水」！　經紀人發聲回應了

記者孟育民／台北報導

藝人綠茶（林埈永）去年跟乾弟弟和合夥開炸雞店，不料遭到一名女網友（方小姐）發文控訴，詐騙她50萬元，原來兩人是認識10年的朋友，基於信任收到對方邀約時就立馬拿出錢投資，起初綠茶告知她賠錢所以拿不到報酬，但她後來發現炸雞店其實有賺錢，讓她感覺被騙，直呼「這一切都是他可怕的計劃」，方小姐希望能拿回50萬，卻被綠茶封鎖聯絡方式，於是決定公開此事。

▲▼綠茶。（圖／翻攝自綠茶臉書）

▲綠茶遭指控詐騙50萬。（圖／翻攝自綠茶臉書）

方小姐表示兩人因為交情不錯，所以對方問他是否要一起投資時馬上就拿出50萬，「在第一個月時，他跟我說所有的錢都賠光了，需要我再拿出錢來，但我只是個網路小賣家跟診所員工，沒有多餘的現金，所以當下就婉拒了，沒想到他竟然還要我去問朋友還有沒有人可以投資，當下覺得非常奇怪，就也沒有答應。」 她後來才發現被騙，炸雞店根本有在賺錢，細察後更驚訝綠茶一毛錢都沒投資過，自己投入的50萬都是補他們的財務漏洞，於是決定討回這筆錢，對方卻不斷拖延拿這種話術搪塞，說沒錢但卻出國滑雪、開著名車，讓她對此感到不滿。而貼文底下留言也有人爆料「你不是第一個，他也欠我朋友400萬」，看來案情並不單純。

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▲▼綠茶。（圖／翻攝自綠茶臉書）

▲綠茶不久前出國滑雪。（圖／翻攝自綠茶臉書）

方小姐接受《ETtoday星光雲》訪問，表示自己投入50萬，明明雙方都有簽合約，卻不被綠茶承認是股東，而他發現店內財務狀況極多，甚至有拖欠員工薪水的現象。方小姐堅持要拿回自己的錢，綠茶卻不斷拖延，最後綠茶先是還款25萬，他答應過年會拿店內營收來補剩餘款項，不過後來又改口，方小姐實際上收到的錢，填補店內虧空、員工薪水、過年紅包，最後只拿到零星，想討公道卻被綠茶封鎖，讓她氣到睡不好覺，「綠茶一直說自己沒錢，都拿店內款項補貨款，之前騙我50萬是增資，但就是拿來補破洞，也不敢把明細拿出來，我覺得他跟弟弟是一夥的啦，他們都用同一招，都說人在國外，他有錢出國玩卻沒錢還我。」

▲▼綠茶。（圖／翻攝自綠茶臉書）

▲綠茶。（圖／翻攝自綠茶臉書）

記者求證綠茶經紀人，對方表示確實有此事，但認為發文有部分不屬實，希望方小姐好好溝通，能早日解決此事。

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