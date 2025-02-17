DK再爆「比反骨更糟另有其人」　喊話孫生看身心科、上性平課

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber異色檔案DK最近在頻道上傳新片，打臉孫生在拍妹臀性騷事件中所說的謊言，稍早孫生透過IG發限動三度道歉，不過畫面中卻可見到他媽媽跑來要錢，讓他邊哭邊說：「媽，我真的不行了，算我求求你，夠了，我做錯事，我錯了，不要再來鬧了。」雖然目前該篇限動已被刪除，不過DK稍早在看完後也透過IG發聲了。

▲DK日前發文罵孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、mystery_case_life）

DK在文中提到關於孫生稍早的IG限動，並表示雖然內容已經刪除，但他猜想孫生目前的狀況似乎不佳，聲音聽起來很糟，並暗示對方的身心狀態可能正在遭受壓力。DK指出，孫生確實犯了錯，而且違法，但他的團隊對於後續的處理也極為失當，尤其是孫生至今依然主張自己「沒有那個意思」。

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DK坦言儘管他對孫生的拍妹臀行為持批評態度，但他仍對孫生身心健康感到擔憂。他表示自己對孫生的處境感到矛盾，因為他在批評對方的同時，同時也感到一定的責任，擔心自己的言論可能對孫生的心理狀態產生影響。DK開始在想，自己是否應該以更溫和的方式表達。

▲DK評論孫生IG限動內容。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

最後，DK建議孫生現階段應該暫時休息，並尋求心理諮詢並接受相關的教育課程，以促進性別平等和理解。他還進一步提到，自媒體圈中存在著比反骨男孩更糟糕的人，「孫生你休息一陣子，看身心科，上一些性平課程。而且我認為，更惡劣的自媒體工作者，比反骨更糟的另有其人，我能說的就是這樣。」