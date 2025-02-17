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清明掃墓意外收編小貓…男星一養才知「有先天性癲癇」：撿到家人

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》昨（16）日播出第五集、第六集，持續引起觀眾熱烈討論，收視黏著度上升。收視表現上在45-54歲族群表現尤為亮眼平均收視0.99，而最高收視點更高達1.45。

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

本週劇情中，李安全（伊正飾）透過文娟（張育綺飾）撰寫的文章得知哈魯生病的消息，便在下著滂沱大雨的夜裡，回到田南小鎮。本想悄悄離去的他，卻不慎被麗華（梁家榕飾）與王松（吳鈴山飾）撞見，闊別多年不見卻無法留下的他，答應麗華一定會再回來。

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對此，網友表示「哈魯終於等到主人了」、「明明就等到你回來了，為什麼還要走？」劇情讓觀眾十分感動。另一方面，武雄（鍾承翰飾）帶著劇組人員再度回到小鎮勘景，有福（許孟哲飾）心生警惕，憂心情敵再度出現破壞他跟文秀（安心亞飾）之間的感情。此外，阿華（侯彥西飾）和文娟之間的互動，讓不擅表達情感的俊良（石知田飾）醋意大發，文娟與俊良之間的情感究竟是否會因此有所改變？

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

《火車來去》本週的播出內容引起網路的熱烈討論與不捨，狗狗「哈魯」在田南車站為了主人12年的等待，牠的忠誠與堅持讓無數觀眾為之動容，戲外，演員們也分享了與寵物的深厚羈絆，回憶起陪伴與離別的珍貴時光。

石知田透露，他在清明掃墓時撿到一隻貓，因緣際會收養後才發現牠患有先天性癲癇，需長期服藥控制，除了每天固定餵藥外，還需要時常留意環境變化，避免影響貓咪病情，他感慨地說「牠對我的依賴讓我覺得，自己不是撿到貓，而是撿到了一個需要照顧的家人。」

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

每當發作後，貓咪總會虛弱地依偎在石知田身邊，發出「咕嚕咕嚕」的聲⾳彷彿是在尋求安慰，也讓他更加珍惜彼此的陪伴。許孟哲則感慨，過去曾養過多隻寵物，每一次的送別都讓他無比心痛與不捨，坦言「我一直覺得，牠們不是害怕離開，而是不想讓我們難過。」

許孟哲特別提到，動物臨終時，往往會試圖躲藏，彷彿不想讓主人看到自己的最後一刻，這份無聲的溫柔告別，更讓人倍感心疼。對許孟哲而言，寵物不只是家人，更是生命中無法取代的存在。

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

雖然一直很喜歡狗，但因各種原因未能飼養的鍾承翰回憶道「阿發是我第一隻真正養的寵物。」這隻陪伴他五年的天竺鼠，晚年因下顎關節脫臼無法正常進食，他細心照料，每天以針筒餵食流質食物，並多次帶牠看獸醫，卻仍無法改善病況。某天醒來，他發現阿發已僵硬離世，最後親手將牠安葬。鍾承翰嘆「牠走的時候，我真的哭了很久，甚至打電話給太太，兩個人邊講邊哭。」

在《火車來去》中，鍾承翰飾演的武雄返鄉時貼心準備禮物，戲外的他也有帶禮的習慣，喜歡挑選當地特色紀念品，如富士山的紀念品或象徵吉祥的御守，鍾承翰表示「這些不只是禮物，更是一種祝福，家人朋友都會記住。」

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》播出後，討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

梁家榕更是感慨道「有些事情現在不做，以後可能會後悔，能陪伴家人、完成心願，才是最珍貴的禮物。」她也曾與其他家人們一起為九十多歲的奶奶實現郵輪旅行的願望，雖然奶奶三年後離世，但家人無憾，因為陪她度過了美好時光。

石知田則偏好實用性禮物，會挑選對方適合卻不會自己買的東西，不過，他曾收到一份特別的驚喜，讓自己難以忘懷。某次錄綜藝節目時，初次騎馬的經歷讓石知田深受觸動，沒想到藝人鍾欣凌注意到他的反應，便特地準備了一個馬蹄鐵送他。石知田笑說「這雖然不是實用的物品，但它承載了一份心意和回憶，我一直珍藏著。」不論送禮或收禮，都展現了對人情與回憶的珍視，這些小小的心意也成為了生命中的溫暖印記。

即將於2月23日播出的《火車來去》第七集，里長辦公室外大排長龍，鎮民們爭相登記成為臨時演員，武雄則在廣場指導刀劍功夫，進財、萬金的精湛對決更是引來陣陣驚呼。然而，電影開鏡卻狀況不斷，吉時將過，主角遲遲未現身，是意外耽擱，還是另有隱情？

當紅女星玉霞終於抵達，卻從踏進鎮上那刻起便不斷挑剔，嫌棄場地、抱怨住宿，甚至對工作人員發脾氣，這場拍攝真的能順利進行嗎？《火車來去》每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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