ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき）被爆當小三，與國民民主黨主席玉木雄一郎開房偷情，黨主席道歉承認「是我內心太軟弱」，引發社會議論。而她深陷醜聞將社群帳號全刪，知名度還是大漲，寫真集賣到登Amazon網站第一。

▲▼小泉美雪不倫黨主席，因醜聞消失寫真集卻大賣。（圖／翻攝自日網）

▲小泉美雪不倫黨主席，因醜聞消失寫真集卻大賣。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FLASH》報導，小泉美雪與黨主席玉木雄一郎的婚外情於2024年11月11日曝光，黨主席召開記者會道歉，她則完全消失。原本她已經沒有經紀約在身，除了擔任高松市觀光大使，還接粉絲拍攝活動，娛樂圈記者表示，如今她的收入來源已經全被砍斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而過去發行過數位寫真集的小泉美雪，寫真集意外衝上Amazon暢銷榜第一，過去在社群網站公開辣照在日網瘋傳。她持續沒有發聲，被懷疑「遭下封口令」，甚至傳出被緊急送醫，身體狀態不明。而高松市相關單位回應：「已確認過本人意願暫停活動。但這並非解任，因此她目前仍然是高松市觀光大使。」

小泉美雪本月13日被直擊人在住家附近，且儘管是冬季，依然選擇穿著熱褲，搭配長靴，大膽展現「露腿造型」，穿搭依舊火辣。而她被問起與黨主席玉木雄一郎是否還有聯繫？有沒有被緊急送醫？有沒有想要解釋的？她一概沒有回答。

▲▼小泉美雪不倫黨主席，因醜聞消失寫真集卻大賣。（圖／翻攝自日網）

▲小泉美雪穿熱褲配長靴火辣穿搭被媒體直擊。（圖／翻攝自日網）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

推薦閱讀

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小泉美雪, 小泉みゆき

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」
  2. 巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一
  3. 當「婁峻碩、焦凡凡婚禮」伴郎　派偉俊曝私下交情：稱兄道弟的關係
  4. 姚黛瑋裸背「曬驚悚瘀血痕」！　自爆陰陽失調：被摧殘成這樣
  5. 侯怡君手撕小三…入戲太深「楚宣全身傷」驚動高層　民視回應了！
  6. 薔薔放閃高壯男！極光下收紅玫瑰「甜蜜親吻」　背後環抱藏不住笑意
  7. 金信英「友人跟虛擬偶像PLAVE合照」：看得好氣欸　粉絲罵爆：超沒禮貌
  8. 《外傷重症中心》秋英宇一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇
  9. S媽陷喪女之痛！換大頭照「倒臥白雕像」留言吐心聲…盼親友幫1事
  10. 劉書宏認了想追安心亞！大方告白「媽幫牽線」　當面問：能生幾個小孩

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366