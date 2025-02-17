巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき）被爆當小三，與國民民主黨主席玉木雄一郎開房偷情，黨主席道歉承認「是我內心太軟弱」，引發社會議論。而她深陷醜聞將社群帳號全刪，知名度還是大漲，寫真集賣到登Amazon網站第一。

▲小泉美雪不倫黨主席，因醜聞消失寫真集卻大賣。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FLASH》報導，小泉美雪與黨主席玉木雄一郎的婚外情於2024年11月11日曝光，黨主席召開記者會道歉，她則完全消失。原本她已經沒有經紀約在身，除了擔任高松市觀光大使，還接粉絲拍攝活動，娛樂圈記者表示，如今她的收入來源已經全被砍斷。

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而過去發行過數位寫真集的小泉美雪，寫真集意外衝上Amazon暢銷榜第一，過去在社群網站公開辣照在日網瘋傳。她持續沒有發聲，被懷疑「遭下封口令」，甚至傳出被緊急送醫，身體狀態不明。而高松市相關單位回應：「已確認過本人意願暫停活動。但這並非解任，因此她目前仍然是高松市觀光大使。」

小泉美雪本月13日被直擊人在住家附近，且儘管是冬季，依然選擇穿著熱褲，搭配長靴，大膽展現「露腿造型」，穿搭依舊火辣。而她被問起與黨主席玉木雄一郎是否還有聯繫？有沒有被緊急送醫？有沒有想要解釋的？她一概沒有回答。

▲小泉美雪穿熱褲配長靴火辣穿搭被媒體直擊。（圖／翻攝自日網）