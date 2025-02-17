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《童話故事下集》20句「人間清醒金句」！　柯佳嬿狠揭婚姻現實面

記者黃皓瑋／綜合報導

由柯佳嬿、劉以豪主演的影集《童話故事下集》，近期在Netflix上架，一播出就掀起熱烈迴響，更登上台灣Netflix「10大熱門節目」第1名。劇中對婚姻生活、生小孩等話題金句不斷，引發許多觀眾熱烈討論，以下《ETtoday星光雲》整理了劇中20句經典台詞，看看哪句話讓你最有共鳴！

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》金句引發討論。（圖／Netflix提供）

1.「你看到別人生，你都不會想生嗎？」柯佳嬿：「那你參加葬禮就會想死嗎？」

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2.「不要為了小孩結婚，結婚是要為了在一起一輩子才結婚的，你有小孩不一定要有老公啊！」

3.「結婚跟生小孩一樣，都是一種傳染病。這種感覺就跟參加畢業典禮很像，你看同學一個個上台領畢業證書，結果你還在重修，自然會覺得進度落後，就會被傳染想婚。」

4.「買攝影機還會有厚厚的說明書，但小孩一出廠，什麼也沒有。」

5.「誰說結婚是修成正果？明明就是修煉的開始。」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

6.「結婚麻煩，離婚更麻煩。」

7.「婚姻是這個世界上最不合理的契約，一畫押就是一輩子，但怎麼可能5、60年都不會對其他人動心？」

8.「妳看妳條件那麼好，一直不嫁，一定是太挑了，妳真的不要太挑啦，就是過日子嘛。」柯佳嬿：「妳吃西瓜都要挑，我為什麼不能挑？」

9.「我這麼優秀，為什麼要隨便嫁，怎麼不說優秀的男人太少，要怪我太挑？」

10.「大家都說要努力唸書，長大以後努力找個好工作，可是一過30大家就會改口，讓女人不要那麼愛工作，要早一點結婚、早一點生小孩。奇怪欸，為什麼過了30歲，女人的目標就只能是賢妻良母啊，那你前面叫我努力向上，我努力30年，是在跟我開玩笑嗎？」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》一上架就登上熱門節目排行榜。（圖／Netflix提供）

11.「一輩子本來就會喜歡很多人，但只會愛一個人。」

12.「有人說，男人比較容易一見鍾情，因為他們會把龜頭充血的感覺，誤以為是心跳很快。」

13.「世上沒有完美情人，好男人是養出來的。」

14.「人生又不是按一個鍵就可以重來，不管那些如果有多好，都回不去了。」

15.「平均每七天我都會有一次想離婚的念頭，一百次想打死對方的衝動。不是日子不好，只是一件件小事加起來，就像燒開水，會慢慢爆炸。」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》探討婚姻、生子等話題。（圖／Netflix提供）

16.「人生跟剪接一樣，是由很多種選擇組合而成，差別是人生沒有腳本。」

17.「你自以為王子專程來救你，其實他救的一直是全世界。」

18.「就算一起跑，如果兩個人的速度不一樣，就不會一起抵達目的地，只會越離越遠。」

19.「你以為找到一個人作伴，會是1+1等於2，但其實不是，是1+1等於1。因為不管你做什麼，吃喝拉撒睡，都要遷就另一半，你自己要變成0.5，所以不是伴，是絆。」

20.「鑽戒跟求婚原本沒有關係，只是因為某個鑽石公司拍了一隻很成功的廣告，把永恆的愛情跟鑽石畫上等號，從此男人開始辛苦存一大筆錢，去買一顆很貴的石頭。」

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童話故事下集, 柯佳嬿, 劉以豪

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