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劉書宏認了想追安心亞！大方告白「媽幫牽線」　當面問：能生幾個小孩

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（18日）晚9點播出「明星媽媽急著想抱孫，出賣兒子戀愛史找媳婦」，藝人劉書宏透露媽媽非常喜歡安心亞：「我媽今天是來看心亞的，因為我媽有時候會看節目，她看我跟心亞的互動很多，覺得我們身高蠻搭的，但她也懷疑心亞跟Ken哥是不是有在曖昧。」此話一出，安心亞極力否認，而劉媽媽也很好奇兒子對安心亞的感覺，劉書宏大方回應：「確實有好感、有喜歡。」

▲▼劉書宏告白安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲劉書宏告白安心亞。（圖／中天綜合台提供）

阿Ken聽了則給予祝福：「太好了，心亞終於找到好歸宿，因為台灣所有月老廟，已經被她拜了兩輪，妳快要去還願了！」但這祝福卻被其他來賓虧說：「笑著哭最痛。」

劉媽媽也想知道安心亞的想法，沒想到她一句：「配對成功！」讓劉書宏聽得又驚又喜：「我媽很少會問女生『喜不喜歡我兒子』，因為媽媽通常會覺得兒子可以交到更好的，所以當我媽媽願意牽紅線，就代表她真的喜歡。」

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▲▼劉書宏告白安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲劉媽媽也喜歡安心亞。（圖／中天綜合台提供）

但劉書宏透露媽媽曾替他亂牽紅線：「粉絲會來我們家餐廳吃，我媽相中一個，就把我手機號碼給了那個女生，更扯的是我媽直接在她跟其他粉絲面前說『書宏，你怎麼不跟人家試試看』？」阿Ken聽完好奇詢問劉媽媽那位和安心亞相比她更喜歡誰？沒想到劉媽媽突然提問：「心亞，妳能幫書宏生幾個小孩？」安心亞一聽立馬扭腰擺臀大跳熱舞並笑問：「這屁股可以嗎？」把劉媽媽逗得開心不已。

▲▼劉書宏告白安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞被問能生幾個小孩。（圖／中天綜合台提供）

 

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