反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Joeman日前找來孫生復刻《分手擂台》，怎料，因孫生正處於性騷案風波中，Joeman被質疑是在幫對方洗白而遭炎上，他16日也為此緊急下架影片並道歉，而事件還意外牽扯到Joeman前女友咪妃，讓咪妃傻眼表示「真是謝謝告知」。

▲Joeman因上傳與孫生合作的影片而遭到炎上。（圖／翻攝自Joeman臉書、孫生IG）

咪妃曾和Joeman有過一段情，不過雙方早於2019年分手，她目前也已經升格當人母。咪妃16日曬出「反骨男孩」成員培根的私訊，對方說道：「妳前任出事了，快去安慰一下。」咪妃對此回說：「你禮貌嗎？」並附上一個笑哭的表情符號。

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▲▼咪妃收到培根的私訊。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii、raopeisheng）

然而，咪妃在下一則限時動態中表示：「然後我跟你一點都不熟，真的是謝謝你的告知。」坦言會加上個笑哭的表情符號，只是因為尊重對方是同行，所以禮貌性加上。從咪妃曬出的聊天截圖中，可以看到她和培根的對話停在2023年2月，平時少有往來，因此她對於對方的舉動似乎感到有些疑惑，但咪妃也強調自己沒有生氣。

▲咪妃表示自己的回覆是基於禮貌。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）