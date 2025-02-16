金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸以電影《大叔》走紅，她年紀輕輕踏入演藝圈，長大後依舊在螢幕前活躍著，甜美外貌受方「最美童星」，怎料，16日被證實陳屍於家中，得年24歲。她的死因暫未公開，警方也對外表示「考慮到死者與家屬的心情，請克制不要寫到死因與死亡方式」，最初的報警人為她的友人，警方進一步強調仍在調查死因。

▲金賽驟逝嚇壞廣大影迷。（圖／翻攝自金賽綸IG）



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金賽綸16日原本與友人約好見面，沒想到，友人到她家時，發現她已經沒意識且沒了呼吸心跳，當下馬上報警，警方約莫在下午4點50分出動，雖然立刻送醫搶救仍回天乏術，得年24歲。

由於金賽綸死因並未對外公開，根據韓媒《sportsseoul》報導，警方向媒體表示「考慮到死者與家屬的心情，請克制不要寫出具體的死因與死亡方式，也請諒解警方目前無法對外說明。」相關單位僅證實「沒有外在侵入的犯罪痕跡，持續調查死亡原因中」。

▲警方對外表示「考慮到家屬心情，請不要寫具體的死因與死亡方式」。（圖／翻攝自金賽綸IG）



金賽綸走得突然，年僅24歲就香消玉殞，但友人皆表示她有打算復出的準備，一名好友2個月前才與金賽綸見面，當時她透露自己改了名為「金雅琳（暫譯，김아임）」，為的就是重新出發，打算跟好友們開咖啡廳，更積極尋找回歸演藝圈的辦法，友人受訪震驚表示「現在無法相信她的死訊消息」。

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