日本傳奇歌姬倉木麻衣睽違5年來到台灣,15日起連續2天在新莊Zepp New Taipei開唱,她誠意滿滿演唱27首歌,展現超越吞CD般完美歌聲,更準備8套衣服換裝,害羞的她用肢體語言與現場粉絲心連心,多次對著千名粉絲大喊「我愛你!」

倉木麻衣唱紅多首動畫《名偵探柯南》主題曲,獲得很多粉絲喜愛。她此趟從抵台當天就在松山機場展現史上最高親民度,更與媒體親切合照,她趁空參加老朋友的電台節目,甚至前往九份逛逛,睽違5年的台北行讓她相當開心,第一場開演前她便驚喜走到場外簽名,讓粉絲一陣驚呼,她則親切和大家問好。

演唱會開場,倉木麻衣以一襲白色洋裝搭配乾冰噴霧演唱〈Forever for you〉,宛若仙女下凡。從出道到最新作品、包括安可在內,一共準備27首歌曲,搭配樂手6人、舞者6人的編制,還有準備8套服裝,將日本演唱會的規格幾乎原封不動搬過來,足見對台灣粉絲的用心。害羞的她多次走舞台兩側,與粉絲揮手、比讚,更用中文問候「我的心一直在你身邊,不管是雨天還是晴天,我衷心感謝大家的到來,大家我愛你們!」

最後安可,她帶來出道曲〈Love, Day After Tomorrow〉、〈YOU & I〉及〈always〉,用感性的歌聲與粉絲共度最後時光,台下觀眾則舉起「與MAI.K相遇這件事,是我人生的寶物」手幅應援,她見狀感動地用英文說「I hope everyone can always be happy(希望每位都能永遠快樂)」,並從舞台右側到左側逐一向歌迷道別,最後,她放下麥克風,向全場大聲喊出「我愛你」,為這兩場近140分的演出畫下完美句點。