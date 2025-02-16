記者吳睿慈／台北報導

日本傳奇歌姬倉木麻衣睽違5年來到台灣，15日起連續2天在新莊Zepp New Taipei開唱，她誠意滿滿演唱27首歌，展現超越吞CD般完美歌聲，更準備8套衣服換裝，害羞的她用肢體語言與現場粉絲心連心，多次對著千名粉絲大喊「我愛你！」

▲倉木麻衣唱紅多首動畫《名偵探柯南》主題曲，知名度很高。（圖／華貴娛樂提供）



倉木麻衣唱紅多首動畫《名偵探柯南》主題曲，獲得很多粉絲喜愛。她此趟從抵台當天就在松山機場展現史上最高親民度，更與媒體親切合照，她趁空參加老朋友的電台節目，甚至前往九份逛逛，睽違5年的台北行讓她相當開心，第一場開演前她便驚喜走到場外簽名，讓粉絲一陣驚呼，她則親切和大家問好。

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▲倉木麻衣連續換上多套服裝，讓歌迷有聽覺、視覺雙重享受。（圖／華貴娛樂提供）



演唱會開場，倉木麻衣以一襲白色洋裝搭配乾冰噴霧演唱〈Forever for you〉，宛若仙女下凡。從出道到最新作品、包括安可在內，一共準備27首歌曲，搭配樂手6人、舞者6人的編制，還有準備8套服裝，將日本演唱會的規格幾乎原封不動搬過來，足見對台灣粉絲的用心。害羞的她多次走舞台兩側，與粉絲揮手、比讚，更用中文問候「我的心一直在你身邊，不管是雨天還是晴天，我衷心感謝大家的到來，大家我愛你們！」

▲倉木麻衣誠意十足一共唱了27首歌。（圖／華貴娛樂提供）



最後安可，她帶來出道曲〈Love, Day After Tomorrow〉、〈YOU & I〉及〈always〉，用感性的歌聲與粉絲共度最後時光，台下觀眾則舉起「與MAI.K相遇這件事，是我人生的寶物」手幅應援，她見狀感動地用英文說「I hope everyone can always be happy（希望每位都能永遠快樂）」，並從舞台右側到左側逐一向歌迷道別，最後，她放下麥克風，向全場大聲喊出「我愛你」，為這兩場近140分的演出畫下完美句點。