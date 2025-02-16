金鐘視后直播一半…養22年愛貓離世　「樹葬道別」痛哭：愛太深了

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君出道超過20年，分別在2007年與2010年拿下金鐘獎戲劇節目女主角、女配角獎，演技備受肯定，近年來深受甲狀腺功能失調等症狀所苦，近日她出席新戲《生日快樂》媒體茶敘時，透露去年面臨養了22年愛貓離世，過程讓全場所有人聽了都忍不住鼻酸。

▲高慧君日前出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

52歲「金鐘視后」高慧君曾養過5隻貓，2024年時最後一隻愛貓「高BOBO」離世，養了22年就像家人一樣，她說道「等於一個小孩大學畢業。」，其實愛貓離世前她已做好心理準備，因為愛貓知道自己要離世前會躲起來，還會跑到浴室。

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▲高慧君養了22年的愛貓離世。（圖／光意娛樂提供）

發現高BOBO躲起來後，高慧君察覺到愛貓即將離世，說道「牠年紀大了，有幾天牠一直躲到浴室，我跟牠說你不用逃走，就把牠抱到床上，跟牠講話講了兩天。」沒想到熬過兩天，第三天她在直播跟粉絲唱歌互動時，才剛唱完第一首歌，媽媽敲了敲她的房門告知高BOBO離開的噩耗。

▲高慧君養了22年的愛貓離世。（圖／光意娛樂提供）



對此，高慧君坦言雖然已經有心理準備，但心情仍承受不住，直言「牠要趁我不在的時候離開我。」正在直播的她也強忍著悲傷趕緊結束互動。後來，高慧君替愛貓辦樹葬，儀式完畢後，她再也忍不住情緒，放聲嚎啕大哭，連媽媽都於心不忍。

▲高慧君養了22年的愛貓離世。（圖／光意娛樂提供）

最後，高慧君說道「我媽說妳不要再哭了，我從來沒看過妳這樣哭，好像小孩子。」她也感傷地說不能再養一隻了，直言「愛太深了。」仍沒有做好準備迎接新的寵物。