記者劉宛欣／綜合報導

香港女星「細細粒」陳嘉佳現年39歲，近年將事業重心放在大陸，北上發展後因美食分享和帶貨活動人氣急升，吸金力不容小覷。儘管事業繁忙，細細粒也開始注重健康，於2023年開始了減肥計劃，從直逼130公斤的體重，成功減至59公斤，讓肚腩幾乎消失。近日，她在抖音上分享了一段新影片，透露自己減肥的真正原因，並自爆過去月經問題，引起大批女性網友的關注。

▲細細粒甩掉了71公斤肥肉（圖／翻攝自細細粒抖音）

在影片中，細細粒坦言，減肥的動機源於多年的健康問題，包括糖尿病、脂肪肝和高血壓等，當時健康狀況非常堪憂。醫生警告她如果不控制體重，繼續暴漲，可能只剩下十年的生命。這個嚴厲的警告讓她下定決心改善飲食和生活方式，開始了積極的減肥計劃。雖然現在她的減肥效果已經相當顯著，但她仍希望再減掉30磅（約13.6公斤）。

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▲細細粒被醫生警告不減肥，壽命剩下10年。（圖／翻攝自細細粒抖音）

此外，細細粒也透露，由於早年的肥胖，她一直面臨月經不正常的問題：「我沒有一次月經是正常的。」然而，減肥成功後，月經情況有所改善，但她仍然表示有些反覆。儘管如此，她也表示自己現在可以順利懷孕，但並未透露是否已經有「造人」計劃，並強調懷孕或婚姻並非減肥的目的之一。