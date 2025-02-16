ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

59歲女星錢忍和寶藏帥兒曝光　「實力派唱將狂晉級」看電視才發現兒出道

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深女演員錢忍和（曾譯為：全仁花）1985年出道，演過無數戲劇作品，老公劉東根也是演員，兒子2019年跟隨父母步伐朝演藝圈發展，她卻被蒙在鼓裡，曾表示「我跟老公都不知道，在節目預告看到兒子。」才發現小孩有歌手夢，兒子身高180公分，撞臉演員徐康俊，當時還因此掀起熱議。

▲▼ 我的女兒琴四月中，錢忍和飾演家道中落的富家千金，決心復仇。（圖／緯來戲劇提供）

▲錢忍和主演的《我的女兒琴四月》即將播出。（圖／翻攝自錢忍和IG）

錢忍和20歲出道開始演戲，入行快40年仍維持的姣好身材，近期還在IG上還自豪表示，現在的她還能穿上30年前的衣服，被封為「最美歐巴桑」。她在所主演的戲劇《我的女兒琴四月》裡飾演傻白甜的富家千金，原本要嫁給深愛的男友，卻因為家道中落改嫁給父親的下屬，還被迫把與前男友懷上的孩子送入育幼院，當得知這一切都是現任丈夫害的，讓她決心要堅強起來復仇。戲劇2月18日起，週一至五晚間8至10點於緯來戲劇台43頻道播出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她的兒子劉智相2019年參演歌唱節目《Super Band》，瞞著爸媽出演，一路過關斬將到後面名次，錢忍和後來出演《認識哥哥》時聊到此事，透露事前完全不知道兒子要參賽，看到預告才發現，邊看兒子晉級、心一邊揪著為小孩應援。

▲▼ 我的女兒琴四月中，錢忍和飾演家道中落的富家千金，決心復仇。（圖／翻攝自錢忍和IG）

▲錢忍和兒子瞞著他進軍演藝圈。（圖／翻攝自錢忍和IG）

但後來劉智相身份被迫曝光，突然變大眾關注的焦點，他本人對於隊友感到很愧疚，後來突破困境繼續參賽，也讓錢忍和很欣慰：「我就跟他說『你做得非常好，這是一個很優秀的經驗』。」

▲▼ ▲▼ 我的女兒琴四月中，錢忍和飾演家道中落的富家千金，決心復仇。（圖／翻攝自錢忍和IG）

▲錢忍和與宋慧喬與林智妍交情很好。（圖／翻攝自錢忍和IG）

兒子也隨著父母的腳步踏入演藝圈，錢忍和也和女兒一起發展副業，開創美容生活用品，為宣傳自家商品親力親為的她，除了出席產品發布會，她在圈內人緣極佳，宋慧喬特地在IG幫品牌宣傳，兩人好情誼不言而喻。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

請店家上菜端超音波照給驚喜　爸媽得知女兒懷孕感動落淚❤️

推薦閱讀

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

汪小菲回北京浪漫過情人節！「十指緊扣老婆被拍」掀網討論：變臉速度真快

汪小菲回北京浪漫過情人節！「十指緊扣老婆被拍」掀網討論：變臉速度真快

孟耿如神隱10個月「首度露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

孟耿如神隱10個月「首度露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

錢忍和

讀者迴響

最新新聞更多

  1. VERA成員過年「暴肥12kg」　靠一招「2週成功甩肉」
  2. 孫生性騷摸女臀辯「我比較美式」　女星美國出生打臉了：你去打打看
  3. 反骨前團員艾瑞絲發聲！曝「3年前慘背黑鍋」心死離團：道德觀不合
  4. 蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」　私下傻眼評：那叫表演嗎
  5. 美女作家再爆料！馬斯克主動私訊勾引　24歲淪地下情人住130萬金屋
  6. 孫生正妹女友「悄刪護愛文」！深夜吐心聲：跟戀愛腦在一起比較幸福吧
  7. 韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的
  8. 直擊／75歲翁倩玉開唱　超大咖天王突跑到台上：我是最紅的！
  9. 59歲女星寶藏帥兒曝光　「實力派唱將狂晉級」看電視才知他出道
  10. 金鐘視后直播一半…養22年愛貓離世　「樹葬道別」痛哭：愛太深了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366