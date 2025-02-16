記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深女演員錢忍和（曾譯為：全仁花）1985年出道，演過無數戲劇作品，老公劉東根也是演員，兒子2019年跟隨父母步伐朝演藝圈發展，她卻被蒙在鼓裡，曾表示「我跟老公都不知道，在節目預告看到兒子。」才發現小孩有歌手夢，兒子身高180公分，撞臉演員徐康俊，當時還因此掀起熱議。

▲錢忍和主演的《我的女兒琴四月》即將播出。（圖／翻攝自錢忍和IG）



錢忍和20歲出道開始演戲，入行快40年仍維持的姣好身材，近期還在IG上還自豪表示，現在的她還能穿上30年前的衣服，被封為「最美歐巴桑」。她在所主演的戲劇《我的女兒琴四月》裡飾演傻白甜的富家千金，原本要嫁給深愛的男友，卻因為家道中落改嫁給父親的下屬，還被迫把與前男友懷上的孩子送入育幼院，當得知這一切都是現任丈夫害的，讓她決心要堅強起來復仇。戲劇2月18日起，週一至五晚間8至10點於緯來戲劇台43頻道播出。

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她的兒子劉智相2019年參演歌唱節目《Super Band》，瞞著爸媽出演，一路過關斬將到後面名次，錢忍和後來出演《認識哥哥》時聊到此事，透露事前完全不知道兒子要參賽，看到預告才發現，邊看兒子晉級、心一邊揪著為小孩應援。

▲錢忍和兒子瞞著他進軍演藝圈。（圖／翻攝自錢忍和IG）



但後來劉智相身份被迫曝光，突然變大眾關注的焦點，他本人對於隊友感到很愧疚，後來突破困境繼續參賽，也讓錢忍和很欣慰：「我就跟他說『你做得非常好，這是一個很優秀的經驗』。」

▲錢忍和與宋慧喬與林智妍交情很好。（圖／翻攝自錢忍和IG）



兒子也隨著父母的腳步踏入演藝圈，錢忍和也和女兒一起發展副業，開創美容生活用品，為宣傳自家商品親力親為的她，除了出席產品發布會，她在圈內人緣極佳，宋慧喬特地在IG幫品牌宣傳，兩人好情誼不言而喻。