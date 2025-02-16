記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本偶像始祖近藤真彥與50年好友野村義男3月1日、2日將來台舉行「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」演唱會，兩人特別選在14日與台灣媒體進行視訊訪問，當天恰好是西洋情人節，被問及喜歡女生的類型？他們誠實表示「喜歡的類型都不一樣」，同時互虧「覺得自己看女生的眼光比對方好」，交情達50年，不怕調侃對方的感情。

▲近藤真彥、野村義男認識50年，兩人從沒吵過架。（圖／重星音樂娛樂提供）



近藤真彥與野村義男認識50年交情極佳，受訪過程不斷吐槽打趣對方，但不會因此吵架，互相吐槽完全不怕對方生氣，問兩人為何如此合拍？野村說：「認識50年，沒有特別做什麼事情，但就是知道他在想什麼？想做什麼？。」近藤則說：「兩人有因為演唱會每天見面的情況，也有一整年都沒有見面，不管是怎樣的頻率，不影響交情，50年沒有吵過架。」接著近藤真彥更補充兩人不吵架的原因：「兩人喜歡的女生類型不一樣。」還虧對方「看女生的眼光自己比較好」，就連14日當天情人節都一起過，一直看到對方會不會很膩？兩人聽完大笑，近藤說：「今天有很多粉絲來現場，對我們來說是很棒的情人節。」

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此趟巡迴演出已先在日本展開，近藤真彥與野村義男被問到演唱會前有什麼特別準備？近藤馬上指著野村說：「他是吃東西。」野村接著解釋：「他在做發聲練習時，我就在旁邊吃東西。」近藤則是演唱會前3小時就不再進食，被問不怕體力不支？他說：「 3小時不吃會讓發聲和體力維持最佳狀態，吃太飽反而會影響台上的表演。」野村就笑說：「像我這樣做會有問題，如果吃太飽，動作步調就會愈來愈慢。」他們特別指出台灣與日本巡演截然不同，「此次演出曲目會有變動，是台灣特別版，專門為台灣準備的驚喜。」

▲近藤真彥、野村義男一起跑巡演，即將來到台灣開唱。（圖／重星音樂娛樂提供）



近藤真彥是日本偶像始祖，從1980年代開始活躍於偶像界，問他如何維持偶像魅力？他笑說：「我已經60歲，並沒有閃亮亮(kira kira)了。」接著才說：「自己的開關切換很重要，要好好工作、好好玩，還有要好好睡覺。」大家也好奇野村跟偶像始祖相處的心情？他笑說：「他在很多後輩心中像老師一樣的存在，自己可以跟他像朋友般相處，才是最重要的。」

▲近藤真彥、野村義男互虧自己看女生的眼光比較好。（圖／重星音樂娛樂提供）



「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣2025」演唱會3月1、2日將在台北花漾展演空間舉行，即日起在遠大售票系統售票，均一票價台幣3500元，相關售票訊息可洽詢官方社群。近藤真彥和野村義男最後不忘幫自己的演唱會宣傳，近藤說：「這次的演出超級有看頭，是很有趣的演唱會，希望大家都來看這場演唱會。」野村也說：「睽違已久終於要去台灣彈吉他，會把美妙音樂帶去台灣，希望大家都可以來參加這場演唱會。」