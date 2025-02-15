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DK開撕孫生「怒掀拍妹臀謊言」　再轟老闆酷炫噁心：不配得到流量

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber異色檔案DK最近發文談論孫生性騷事件，表示自己難理解孫生在社群討拍的行為，同時也直言，「硬要裝成自己是受害者，這才是最噁心的地方。」今（15）日更在頻道上傳新片，一一打臉孫生在此次事件中所說的謊言。

▲▼DK異色檔案。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲DK吐槽孫生道歉影片很爛。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

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影片中，DK指出，孫生在此事件中對一名女子的臀部「連續摸了14下」，事後卻辯稱是「誤會當下氣氛」才會有這樣的舉動，對此DK直言：「這個是說謊，這個是狡辯。」更讓他無法接受的是，孫生及其團隊在社群上帶風向，試圖將受害者塑造成有問題的人，甚至以瞎妹形容對方，並透過發憂鬱文討拍，為此DK痛批：「請問自媒體是這樣利用的嗎？」

▲▼DK異色檔案。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲DK打臉孫生說謊。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

DK表示，他之所以站出來，是因為受害者無法像孫生一樣擁有龐大的社群資源，無法為自己發聲。他質疑，孫生的團隊利用流量影響輿論，這讓整個自媒體圈顯得像是在包庇加害者，令他氣憤。

▲▼DK異色檔案。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲DK批評反骨男孩不配獲得流量。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

DK指出，判決書4日出爐，孫生被判刑5個月，可易科罰金15萬元，然而過4天後，孫生就在社群發文，11日甚至發布YouTube影片回應。為此DK在看完後怒斥：「這是我有史以來看過最爛的，公眾人物犯罪最爛的回應影片。」並表示不解孫生為何找媽媽一起入鏡，強調這件事與母親毫無關聯，「為什麼要拍的那麼好笑？這件事好笑嗎？很莫名其妙。」

▲▼DK異色檔案。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲DK批評反骨男孩操作噁心。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

此外，DK也提到，孫生在影片中多次為自己辯護，聲稱沒有騷擾的意圖，甚至表示「打臀部對他來說就像打招呼」，但監視器畫面已顯示，對方有明顯防備及躲避動作，根本不像孫生所說的有曖昧氛圍。

▲▼DK孫生。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

▲DK日前發文罵孫生性騷事件。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、mystery_case_life）

更讓DK不滿的是，孫生的老闆酷炫竟在影片中問孫媽對瞎妹的看法，試圖將錯誤推給受害者，為此他直言：「現在不是人設崩壞的問題，是他已經犯罪了，犯罪以後你還幫他說話、抹黑受害者。」DK呼籲所有廠商在與反骨男孩合作前，應該要更加審慎考量，因為社會對於性騷擾零容忍，不該讓任何人透過流量來洗白犯罪行為。

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩, 異色檔案DK, 酷炫

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