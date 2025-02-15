記者劉宛欣／綜合報導

日本女星山賀琴子現年30歲，模特兒出身的她因曾出演《月薪嬌妻》闖出知名度，2024年4月才宣布結婚喜訊的她，短短不到一年的時間，突然就在2月14日西洋情人節當天，透過個人的Instagram帳號公開宣布已經離婚的震撼彈。

▲山賀琴子宣布離婚，婚姻僅維持不到1年。（圖／翻攝自山賀琴子Instagram）

山賀琴子14日在Instagram曬出海邊的照片，內文寫道：「雖然是私事，但經過夫妻雙方多次討論後，我們決定各自走各自的路。在此，我衷心感謝一直以來溫暖關心我們的所有人。」接著她解釋了公開此事的原因：「特別是在訂閱平台上，我曾經分享過我們夫妻的事情，因此認為有必要向大家正式公開這個消息。」強調這是經過互相尊重後作出的決定。最後，她還表示：「今後，我會繼續以自己的方式前行，希望大家能夠繼續給予溫暖的關注。」

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▲山賀琴子發文寫下離婚原因。（圖／翻攝自山賀琴子Instagram）

山賀琴子在2015年於青山學院大學的選美比賽中獲得了冠軍。她在2016年TBS的熱門劇集《月薪嬌妻》（2016年）中飾演堀內柚一角，她除了是模特兒與演員事業以外，還在創作領域多方面發展。2024年宣布與交往多年男友結婚消息時，許多粉絲開心為她送上祝福，沒料到這段婚姻僅維持不到一年就結束。