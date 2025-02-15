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《獨佔接班人》吻戲、淋浴加持！　張家陞看光毛祁生讚「身材超好」

記者蕭采薇／台北報導

BL劇《獨佔接班人》甫開播就有吻戲、公主抱、淋浴戲高甜放送，劇情不拖泥帶水，主演群「獨佔CP」毛祁生、張家陞以及「圖章CP」徐瑋澤、朴靖恆也在播出當天直播和觀眾暢聊劇情，結果現場High到混亂一片，不僅嗆聲要「互比大小」，還搶著互吃Pocky棒拚放閃，讓留言區觀眾笑歪。

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生（左）的淋浴戲露出結實好身材。（圖／LINE TV提供）

最新劇情當中，「膽小接班人」王湛（張家陞 飾）因為擁有成為歌手的音樂夢，外加怕血又怕鬼，因此遲遲不願意回家接手禮儀社公司的相關事務，沒想到哥哥卻派出一位「王牌禮儀師」唐篤知（毛祁生 飾）帶著兩大隊黑衣人去綁架他，一見面就蓋布袋，把王湛「打包帶走」，並強迫同居，展開為期三個月的接班鐵血訓練。

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唐篤知還兇狠地對王湛下馬威：「從現在開始，你要有心理準備」並拍了兩下他的臉頰，場面相當火爆，結果後來因喝醉酒導致兩人不小心接吻，劇情走向突然冒出粉紅泡泡。張家陞本人笑回「其實被他綁架那場戲滿好玩的，拍那兩下臉頰也滿舒服的。」

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

▲張家陞（左）在喝醉的狀態，不小心和毛祁生接吻。（圖／LINE TV提供）

至於有沒有感到「最暈船的片段」，張家陞認為是毛祁生的淋浴戲，對方大秀精實胸肌、腹肌，體格實在太好，毛祁生謙虛回應身材部分：「已經盡力了。」

張以慶（徐瑋澤 飾）與涂井和（朴靖恆 飾）則是起步就開虐，甫登場就在教堂上演大婚場面，結果卻在戴上戒指的那瞬間喊卡，原來這只是張以慶婚顧工作的一部分，後來涂井和又被家人叫去相親，吃醋的張以慶趕緊衝到現場截胡，將涂井和接回家中，貼心地煎牛排給他吃，並要涂井和以後別跟不喜歡的人相親，涂井和反問他「那如果我都遇不到喜歡的人，你會陪我嗎？」張以慶卻回覆「我們本來就是一輩子的朋友」讓兩人的心意再次擦肩而過。

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

雖然劇裡揪心，但戲外互動超甜蜜，朴靖恆說：「我想給我自己表現十分，因為我很高興在（戲裡）高中的時候有搭訕你，去你家蹭飯，不然我們之間就沒有後續了。 」徐瑋澤也笑說：「當時以慶的內心很孤單，因為是轉學生，家裡又沒人陪，井和就這樣進入了我的世界。」

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》朴靖恆（左）與徐瑋澤上演浪漫婚禮，但只是演戲。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》播出時間剛好是情人節晚上，兩對CP聚在一起映後直播，原本要陪伴觀眾共度甜蜜時光，沒想到卻演變成「綜藝現場」，在玩小遊戲時激起了雙方的好勝心，最終局打到平手，決定要抽撲克牌比大小一決勝負，徐瑋澤突然站起來對毛祁生說：「還是我們要現場比大小？」毛祁生聽完後，直接作勢站起來要脫褲子，張家陞與朴靖恆在旁見狀連忙阻止壓制兩人，整個場面笑鬧成一團非常歡樂。

▲《獨佔接班人》映後直播：主演群毛祁生（左下）、張家陞（右下）、徐瑋澤（左上）、朴靖恆（右上）首播映後直播，跟粉絲共度情人節。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生第一集就綁架張家陞。（圖／LINE TV提供）

後來毛祁生、張家陞獲勝，獎勵時間兩人面對面互吃同一根Pocky，由於畫面太過甜蜜，徐瑋澤又忍不住對製作團隊說：「我也要巧克力棒！巧克力棒拿來！」搶著跟朴靖恆放閃，最終讓朴靖恆躺在他腿上，用夢幻姿勢共吃一根Pocky，直播才圓滿結束。《獨佔接班人》有笑有淚，首播好評，戲裡戲外都有逗趣場面，更多精彩內容，每週五晚上8點請鎖定LINE TV、愛奇藝國際站首播。

 

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獨佔接班人, Exclusive Love, 毛祁生, 張家陞, 徐瑋澤, 朴靖恆

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