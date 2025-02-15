快訊／小S喪姊14天發文了！「全黑底圖」吐32字心聲：我親愛的姊姊

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。而妹妹小S喪姊14天後，15日在社群網站發文了，配上全黑底圖訴說現階段的真實心聲。

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▲小S首度寫下文字吐露心情。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



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小S繼日前在Instagram限時動態上傳蝴蝶結髮夾的照片，15日首度在社群網站寫下文字訴說心情，「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姊姊熙媛，徐家誠摯的表達我們的敬意」，真心話讓人看了好揪心。

事實上，ASOS當年主持《娛樂百分百》時，有次聽到小S哼起〈小丑〉，大S立刻說「這首我打算用在我的葬禮上欸」，而這也是有原因的，「我覺得還挺代表我們諧星的心聲哪。」

只不過，大S的骨灰5日和家人搭乘私人飛機回台後，小S透過經紀人表示將不會舉辦告別式，「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～。」

▲小S和大S姊妹情深。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



其實，大S以前談起生死總是豁達，「不會覺得傷心，因為這都是必經之路」，生完第二胎後，她更是對生命有了不同體悟，「我開始習慣記錄最近想講的事情，還有該交代的事情，因為我有瀕死的經歷，所以我把每天當作最後一天來過。」