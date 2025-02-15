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日本知名湯屋老闆娘看上威廉　朵拉酒後痛哭這部分「失去功能」

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時前進日本北九州，主持人威廉、風田、朵拉3人挑戰隨機找路人推薦平民美食，還成立「醉鬆旅行團」，邊主持邊比酒量。朵拉酒力不佳，每每幾口下肚即倒頭就睡，期間一度喝出愧疚感，失聲哭泣，自責：「我是不是失去功能了！」而風田在節目也沒能守住淚腺，面對小倉城震撼美景，竟然一時情緒激動，突然垂頭落淚，2人唐突卻感性的真性情，讓威廉在旁一會兒噴笑、一會兒又得安撫。

3人漫步北九州路上咖哩飯、和牛壽司吃到飽，價格實惠讓他們直呼美食天堂。吃飽喝足，在路人推薦下，一行人到營業100年的柴燒澡堂「鶴の湯」，澡堂的熱水依循古法，全由廢木材燃燒加熱。90歲的老闆娘一眼相中威廉，一見到他就笑瞇瞇地稱讚：「沒看過那麼帥的，是不是剛成年呢？」逗得威廉心花怒放。威廉和風田隨後圍上浴巾，緩緩坐進浴池，不料卻被水溫燙得面目猙獰哇哇大叫，朵拉在旁目睹2人裸身入浴，完全不避嫌，笑笑表示，他們2人的裸上半身，都不知看幾次了。

3人隔天組「醉鬆旅行團」，每進一家店就得擲骰子，決定酒量多寡，3人行前放話要先把製作人灌醉。不料，進入第一家店，喝完一杯酒，朵拉突然對著牛肉發問：「牛肉是不是自己在動，牛肉不喜歡我！」邊說邊甩開叉子上的肉塊，雙手一攤俯桌就睡。

隨後到了路邊居酒屋，朵拉一杯啤酒才喝3分之1，又手托臉頰皺眉呢喃：「想睡覺，你們好吵！」但見另外2人仍堅守主持位，她萌生愧疚哭出聲來：「你們主持這麼好，是不是就不需要我，我是不是失去功能了。」她哭聲哀傷卻惹得另外2人仰天大笑。

小倉城的夢幻夜景，3人也沒錯過，才踏進城區，就對聳立天守閣、城郭、護城河發出連連讚賞。待夜晚降臨，在絢麗的流閃燈光，以及園區播放的悠然音樂襯托下，3人逐漸沉浸眼前的奇幻景色，而風田不語倚在欄杆上，隨後默默流下眼淚，口中還呢喃著：「太漂亮了、太感動！」竟是被眼前景色催出男兒淚。

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