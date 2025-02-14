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周杰倫情人節放閃昆凌超甜！　親自「下廚、買玫瑰花」過程曝光

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫（周董）IG在不久前突破1000萬追蹤，一直在製作新專輯的他，證實會在8月或9月回歸樂壇。14日適逢情人節，向來寵愛妻子昆凌的他，也在Instagram透露親自下廚準備大餐，並分享一連串的限時動態放閃。

▲周杰倫在情人節親自下廚準備浪漫餐點。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

▲周杰倫、昆凌情人節放閃（圖／翻攝周杰倫Instagram）

周杰倫14日晚間在Instagram限時動態先是曬出了一張與老婆昆凌戴著墨鏡的合照，寫下「情人節該我做菜啦」還上傳了他準備了一束玫瑰花的認證照，以及在廚房料理風琴馬鈴薯、鐵板嫩煎雞排等菜色的過程，動態中也不忘標註昆凌的Instagram帳號，閃度爆表。

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▲周杰倫在情人節親自下廚準備浪漫餐點。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

▲周杰倫在情人節親自下廚準備浪漫餐點。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

▲周杰倫在情人節親自下廚準備浪漫餐點。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

此前，周杰倫透過杰威爾音樂回應新專輯進度：「我也希望在暑假發專輯，目前錄了一些歌了，因為演唱會也一直在進行，但又不想把專輯拖太久，所以一有空就錄音。」並鬆口新專輯發行時間：「IG 破千萬的福利驚喜就是希望出專輯，單曲之前已經和小派推出了，專輯目前暫定八月九月。」

2024年底，周董在台北大巨蛋連開四場演唱會，吸引近15萬人朝聖，不少粉絲敲碗希望能在高雄繼續唱，或是返場台北舉行，對此杰威爾則回應：「有最新計畫會再跟大家說。」若真按照周董的時間表，這將會是他距離上一張專輯《最偉大的作品》，睽違3年的新專輯。

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