啦啦隊Wendy情人節曬婚紗照　「炸出超兇上圍」事業線看光

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）是YouTuber反骨男孩成員孫生的前女友，日前宣布加入中信兄弟啦啦隊的她，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常。今（14）日是情人節，Wendy在Threads驚喜曬出一張婚紗照，貼文一出，吸引大批網友朝聖按讚。

▲Wendy曾和孫生交往過。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

照片中，Wendy身穿一件白色婚紗，這件婚紗設計精緻，有刺繡和閃耀的珠片裝飾，加上寬闊的裙擺，完美襯托她的胸前頭燈及優雅氣質。Wendy將長髮披肩而下，她正拿著手機對著鏡子自拍，表情自信且滿意，眼神直視手機，彷彿在紀錄這特別的時刻。整體氛圍輕鬆而快樂，反映出她對這次拍攝的愉快心情。

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▲Wendy情人節曬出婚紗照。（圖／翻攝自Threads／wendy__624）

Wendy在文中寫下一段貼心的祝福，希望大家不論有無情人，都能享受這個充滿愛的節日，提醒粉絲們無論單身與否，都應該對自己和生活保持愛與正面的態度，「祝大家情人節快樂，不管有沒有情人都要快樂。」Wendy還分享她情人節當天的特別行程，透露去拍攝婚紗型錄的照片，並幽默地澄清自己還沒有要步入婚姻的殿堂。