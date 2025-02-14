陳文茜「情人節住院獨自奮戰」　罹癌悲嘆：我看透了！

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，日前發文透露過年期間爆發心肌炎的她，今（14）日在臉書親曝近況，表示自己情人節一個人在病房奮戰，「我看透了自己的疾病，但對人類的未來並未失去憧憬。」

▲陳文茜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜在臉書發文分享她獨自在病房的日常，她表示雖然身處病房，但生活仍舊豐富多彩，每天享受著美食，如日本壽司、鯖魚、味噌湯等，並開玩笑說癌細胞的快速生長，讓她享受不發胖的美好時光。陳文茜透露，自己在病房中的一天不限於美食，她還積極關注川普政府的國際策略及巴黎AI峰會的發展，顯示她對國際時事的見解。

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▲陳文茜會在社群分享病況。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

此外，陳文茜談到對未來的憧憬未曾改變，她還計劃著各種活動，如訂購花朵裝飾病房，支持音樂活動，並撰寫紀念文獻給敬愛的人。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時紛紛寫下祝福留言關心她，「祝您迅速康復」、「希望文茜開心又快樂」、「充滿正能量的病房！持續祝福我敬愛的文茜姐。」