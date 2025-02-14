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黃安喊話S媽「放下吧」　引用古文勸莫爭訟…遭陸網吐槽：局外人

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽（黃春梅）沉默近10日後陸續發聲，最新貼文透露「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」而發言掀起討論，移居大陸多年的黃安突然喊話「放下吧」。

▲▼黃安喊話S媽。（圖／翻攝自微博）

▲大S突然離世，S媽忍悲透過社群網站發聲「我要上戰場」。（圖／翻攝自微博）

黃安近日在微博發文：「一位喊著『不信正義換不回，我要上戰場』的女士，勸你一句：隨緣消舊業，莫再造新殃。萬事萬物，緣盡則散。」他接著引用《朱子治家格言》：「居家莫爭訟，訟則終兇」，隔空喊話：「放下吧。」他的喊話成為微博熱搜焦點，然而在此之前，他曾透過影片表態「完全沒關注」女星在日本離世消息。

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▲▼黃安喊話S媽。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃安喊話S媽。（圖／翻攝自微博）

▲黃安喊話S媽。（圖／翻攝自微博）

陸網留言討論，「黃安作為一個局外人沒必要管人家家事吧，真的挺心疼S媽的」，也有人吐槽「安哥終於忍不住了，絕對是忍了再忍，不想淌這趟渾水，可是再也忍不住了啦」。

同時葛斯齊13日也在社群網站發黑底白字文，寫下「這世界不缺的是，公眾人物到死都不會承認錯，然後告訴大眾那都是造謠」，接著進一步開砲「這社會充滿謊言還不就是你們這些明星還有經紀人、家人，還有政治人物所教的！你們不用回應媒體都知道你們會怎樣回答！」最後直言「上戰場，真的是笑話，應該說從沒休戰過吧！」這句話剛好對應到了S媽表示「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」的一席發言。

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