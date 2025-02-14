新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

記者陳芊秀／綜合報導

台中新光三越百貨昨日（13）發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷，經火調人員初步調查，認定事故地點是12樓發生瓦斯氣爆。網友挖出《命運好好玩》1月播出的節目內容，當時命理師周映君算台灣運勢，要多預防火災干擾，並希望中部多注意用火安全，這段談話火速掀起討論，網友直呼「準到令人發毛」，節目片段超過34萬觀看。

▲台中新光三越氣爆事故震驚社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

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周映君於1月29日在節目分析台灣2025年需要注意的3件事，第一個是預防疾病、傳染病，要注意洗手多小心自己的健康，第二個是預防火災，「因為我們今年乙巳年，乙巳年來說就是剋金，金就是在西，因為火在剋，火在剋金來說，火災這方面就要多注意一下」，第三個是官非糾紛多，凡是不要太急躁，並且老人要多注意預防詐騙。

▲命理師周映君在1月節目時提醒中部注意用火安全。（圖／翻攝YouTube）

而且周映君當時建議中部朋友多注意用火安全，如今台中發生百貨公司氣爆事件，令網友直呼「太準了好可怕」、「回來重看一次」、「那天才看到這片段的⋯⋯」，然而也有人認為這並非台中今年首起火災事故，靈驗程度不算高。有關台中百貨氣爆事故，初判是瓦斯氣爆引起，但原因尚未完全釐清。

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