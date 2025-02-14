夏乙薇走過低潮改名再出發！　穿肉色內衣「挑戰出道最大尺度」

記者孟育民／台北報導

曾以「夏乙薇」為名活躍於演藝圈的藝人「玥熹」，在歷喪人生低潮後，以全新身份強勢回歸！她在 IG宣布成為知名時尚飾品品牌的全新形象大使，同時也透露自己近期工作滿檔，讓粉絲直呼：「這名字真的太旺了！」不僅如此，這次的品牌廣告拍攝更是她出道以來最大膽的一次！畫面中，她穿著 「肉色防護內衣褲，身上覆滿真花」，象徵「純真被喚醒」，展現全新蛻變的自己。而這個驚豔大眾的創意，竟然來自於她與好友展瑞的一次對話！

▲夏乙薇改名為玥熹重新出發。（圖／星展娛樂提供）

在這段自我探索的過程中，她曾夢見自己在花叢中甦醒，感受到全新的力量。好友 展瑞聽到玥熹夢境後，問說：「那我們就來挑戰身上只穿肉色防護內衣褲，會在上面黏滿鮮花，在花中醒來的你，像花仙子一樣，敢不敢？」

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拍攝當天，現場有四、五名女性工作人員圍繞玥熹，一朵一朵地將鮮花貼在她的身上，過程專業且細心，玥熹當下表示相當期待最終成品出爐。除此之外，玥熹還挑戰了「美人魚造型」及「宇宙迷走的未來少女」，其中宇宙主題拍攝時，她必須不斷變換高難度姿勢，像是拱腰、抬腿等，完成拍攝後，一收工她就直奔按摩spa店，直呼：「真的累炸了！拍完全身骨頭都散了，一定要趕快來按摩恢復。」

▲玥熹拍攝美照。（圖／星展娛樂提供）

從「夏乙薇」到「玥熹」，她坦言原本擔心改名字會影響工作，不過沒想到自從改名，工作機會變多、增加很多新的機會、還擔任時尚品牌的形象大使。網友們聽到她的分享，紛紛敲碗「求帶路」，大家也想要跟玥熹一樣，工作滿檔，甩開壞運氣。

