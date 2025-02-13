小S搭檔派翠克被讚「有才華又厚道」！朱琦郁認證曝他私下真實模樣

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈，妹妹小S陷入悲痛之中，與家人一同處理姊姊後事，同時也因狀態不佳，向主持的《小姐不熙娣》告假半年，節目緊急找來Sandy（吳姍儒）代班。事發後，近年與她搭檔的主持人派翠克未曾對此憾事公開發文，被網友大讚「有才華又厚道」，「房產女神」朱琦郁也發聲讚賞，透露自己眼中的派翠克。

▲派翠克被網友讚賞有才華又厚道。（圖／翻攝自派翠克Instagram）

派翠克從事發至今，僅在《小姐不熙娣》官方聲明下留言「全力以赴，等姐姐回來」，其他從未公開發文、發聲談及大S的憾事，有網友對此在Threads上讚賞「派翠克真的是一個有才華又厚道的人」，祝福他「希望善良的人都有好運又有福氣」。

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對此，曾與派翠克共事的主持人朱琦郁在該篇貼文底下回覆，對此言論表達了贊同，稱讚派翠克「他很貼心，在節目上儘量讓大家都講到話，而且節目的節奏有時候他也會幫忙抓回來！ 」另外也透露「私底下跟他相處，覺得他跟工作人員以及班底、來賓等等互動都很好，他是真的喜歡這個節目而不只是把它當作一個工作」，給予相當高的評價。

▲朱琦郁大讚派翠克。（圖／翻攝自Threads）

派翠克作為小S搭檔，深受前輩信任與疼愛，小S先前在金鐘獎上曾公開表示「派翠克，柳柏丞柳丁，我覺得《小姐不熙娣》沒有他站在我身邊，我會主持不好」，在傳出派翠克要被換掉時，小S也曾公開留言稱《小姐不熙娣》只能是自己和派翠克搭檔。