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田中美久沙灘「解放比基尼」　彎腰辣秀事業線被讚：寫真皇后

記者顧齊祐／綜合報導

23歲日本女星田中美久是女團HKT48前任成員，擁有F罩杯魔鬼身材，畢業退團後，憑著在綜藝節目的優異表現，人氣不減反增，擁有大批粉絲。近日她參與了日本《週刊PLAYBOY》雜誌封面拍攝，並在社群平台曬出了多張海邊拍攝的火辣美照，令粉絲大飽眼福，更是被日本媒體稱為「令和絕對的寫真皇后」。

▲田中美久從HKT48畢業退團後，人氣不減反增。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

▲田中美久從HKT48畢業退團後，人氣不減反增。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

田中美久此次雜誌封面前往沖繩拍攝，她10日也在Instagram曬出了多張辣照，畫面中，她將一頭棕髮綁成馬尾，身穿桃紅色三點式泳衣，坐在沙灘上面，大方秀出傲人身材曲線，令網友看了鼻血直流。

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▲田中美久大方秀出傲人身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

▲田中美久大方秀出傲人身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

另外一組照片，田中美久則換上了粉色短版上衣與牛仔短褲，露出豐滿事業線與纖細小蠻腰，並且彎下腰來，舉起雙手對鏡頭比出YA手勢。她也配文寫道「沖繩的海很美，我還收集了各種顏色各種形狀的貝殼，享受很多美味的食物」。

▲田中美久身穿短版上衣與短褲，露出事業線與小蠻腰。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

▲田中美久身穿短版上衣與短褲，露出事業線與小蠻腰。（圖／翻攝自Instagram／mikumonmon_48）

一系列照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，大讚「皮膚是不是太美了」、「太有魅力了」、「泳裝好可愛」。而日本媒體《Oricon News》更是盛讚田中美久為「令和絕對的寫真皇后」，同時透露本期雜誌將附贈特別收錄的DVD影像，紀錄她長達47分鐘的外景拍攝花絮及訪談，讓粉絲可以收藏。

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