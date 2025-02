帥氣回歸！Elijah Woods親自官宣新巡迴　升級重返台北「親直播」

記者蕭采薇/台北報導

因一曲《24/7, 365》破億收聽,火速爆紅全球樂壇,來自加拿大的高顏值暖男Elijah Woods ,繼去年台北完售好評演出後,正式宣佈2025全新巡迴《Elijah Woods: Give Me The Sunlight》將在8月12日升級Zepp New Taipei帥氣開唱。

▲Elijah Woods將再次來台開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

全新世巡毫不猶豫指定重返台北,Elijah Woods激動表示:「我很興奮要分享新巡迴給你們!」念念不忘台北的Elijah Woods特別寵台粉,不但親自上線與大家聊天,邀請一同共襄盛舉。不到一年超暖心實現約定,選定8月12日帶著新巡迴重回台北升級至Zepp NewTaipei。

來自加拿大多倫多,定居於洛杉磯發展,擁有高顏值配深邃電眼與高䠷身材的Elijah Woods從小就喜愛帶著吉他在各地演唱,用最愛的方式及最舒適Chill的狀態,一步步發表屬於自己的創作,短短三年已發表五張EP及多首單曲,累積了十億次收聽量。

▲Elijah Woods實現與台粉的約定。(圖/LIVE NATION TAIWAN提供)

其中一曲《24/7, 365》超甜蜜歌詞與朗朗上口旋律,推出後洗腦全球串流排行及TikTok瘋傳,讓Elijah Woods人氣水漲船高。在去年首登場台北LIVE演出,寫下完售好成績,讓歌迷大獲好評意猶未盡,同時Elijah Woods還大嗑鼎泰豐、狂喝珍珠奶茶、嚐遍道地美食徹底愛上台北,甚至超有誠意用中文發文:「台北,我愛你們,這是我們的秘密。」門票將在2月21日中午12點拓元售票系統全面開賣。