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帥氣回歸！Elijah Woods親自官宣新巡迴　升級重返台北「親直播」

記者蕭采薇／台北報導

因一曲《24/7, 365》破億收聽，火速爆紅全球樂壇，來自加拿大的高顏值暖男Elijah Woods ，繼去年台北完售好評演出後，正式宣佈2025全新巡迴《Elijah Woods: Give Me The Sunlight》將在8月12日升級Zepp New Taipei帥氣開唱。

▲Elijah Woods。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Elijah Woods將再次來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

全新世巡毫不猶豫指定重返台北，Elijah Woods激動表示：「我很興奮要分享新巡迴給你們！」念念不忘台北的Elijah Woods特別寵台粉，不但親自上線與大家聊天，邀請一同共襄盛舉。不到一年超暖心實現約定，選定8月12日帶著新巡迴重回台北升級至Zepp NewTaipei。

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來自加拿大多倫多，定居於洛杉磯發展，擁有高顏值配深邃電眼與高䠷身材的Elijah Woods從小就喜愛帶著吉他在各地演唱，用最愛的方式及最舒適Chill的狀態，一步步發表屬於自己的創作，短短三年已發表五張EP及多首單曲，累積了十億次收聽量。

▲Elijah Woods來台演出。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲Elijah Woods實現與台粉的約定。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

其中一曲《24/7, 365》超甜蜜歌詞與朗朗上口旋律，推出後洗腦全球串流排行及TikTok瘋傳，讓Elijah Woods人氣水漲船高。在去年首登場台北LIVE演出，寫下完售好成績，讓歌迷大獲好評意猶未盡，同時Elijah Woods還大嗑鼎泰豐、狂喝珍珠奶茶、嚐遍道地美食徹底愛上台北，甚至超有誠意用中文發文：「台北，我愛你們，這是我們的秘密。」門票將在2月21日中午12點拓元售票系統全面開賣。

 

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