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民視八點檔2對CP情感糾纏！　王燦「始亂終棄」米可白遭轟渣男

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期劇情高潮迭起，演員們戲裡戲外都充滿話題。昨（12）日適逢元宵節，劇中主要演員賴慧如、藍葦華、米可白、王燦特別齊聚，一同享用元宵，共度佳節。拍攝現場氣氛歡樂，眾人開心舀著湯圓，象徵「團圓」與「好運來」，也希望這股喜氣能傳遞給所有觀眾。

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

除了溫馨過節，劇中的情感糾葛也成為粉絲熱議焦點。《好運來》目前的兩對CP配對讓觀眾「心癢癢」，希望劇情能朝他們期待的方向發展。賴慧如更在社群平台開玩笑說，她許願可以與藍葦華在劇中配對，沒想到竟掀起粉絲熱烈回應。她笑說「我在社群發文說『我把有財（藍葦華飾）穿上身』，結果粉絲超激動，紛紛留言說『有財是文琪的』，讓我覺得大家真的入戲太深了！」

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

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▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

王燦則表示謝謝劇組讓拍戲的大家，還可以有過節的儀式感。近期，劇中對賴慧如的禁忌戀，以及米可白的「始亂終棄」，讓他背負渣男罪名，他說今天上工前就先準備補品給賴慧如，希望他可以原諒自己要娶別人。

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

而米可白則透露每次進棚，看到《好運來》的大海報時，就會特別許下心願，希望自己也能有一張大張的《好運來》海報，因為上一次帶海報回彰化老家餅舖張貼，好多民眾路過一直說太小張了，要放大再放大，讓更多人一起感受《好運來》的好運氣，她說真的很感謝民眾的支持。

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

隨著劇情發展，《好運來》的角色關係越來越緊張，藍葦華透露現在演出蔡有財，每天都可以玩出一朵花，因為角色不受限，加上導演也支持，讓演員即興發揮，所以他進組拍戲還要動腦放一些笑料，讓觀眾看得開心。

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

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好運來, 米可白, 藍葦華

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