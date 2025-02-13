陳文茜病況「肝臟腫瘤變大暴增」：比發胖還快！才1個月2顆增10顆

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，已經二度入院做免疫治療，並分享自己的抗病經過。她春節期間心肌炎發作，心跳一度飆至每分鐘125下，13日再度發文，提到肝臟腫瘤從原本的2顆激增至10顆，病情發展持續令人憂心。

▲陳文茜透露病況，肝臟腫瘤變大。（圖／翻攝自臉書）

面對病魔的迅速擴散，陳文茜依然保持冷靜，並公開分享治療期間的照片。她表示，才一個星期，一顆新長出的肝臟腫瘤便從1.5公分增長至2公分，自嘲形容「這惡性腫瘤比我的人生任何一次發胖速度還快」。而一個多月前，她才切片兩個原肝腫瘤，如今卻見到近10個腫瘤數量的「盛大場面」。離開時醫師溫暖祝福：「保重，加油」，讓她在絕境中感受到一絲慰藉。

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面對病痛的挑戰，陳文茜以張愛玲在《餘韻》中的文字自勉，恰逢昨日元宵節，她引用其中一段：「這是亂世……我們只能各人就近求得自己的平安。」她坦言，當人被逼至絕境時，才能真正看透世事，病痛雖折磨身體，卻也帶來深刻的智慧，讓她以更廣闊的視角，平靜迎接每一天的挑戰。

網友持續留言打氣「第四期的癌症還維持如此樣貌， 好生羨慕！ 是的哭哭啼啼也是一天， 快快樂樂也是一天。 反正事實就是如此， 活好每一天那才是重要的！ 文茜美女~好樣的」、「佩服妳的勇敢，堅毅與正面的面對生死大事」、「給妳一個擁抱」、「享受生命的每一刻，享受當下」！