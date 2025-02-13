假《分手擂台》3分鐘片段外洩！「人夫下跪馬桶」網敲碗：復播啦

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix於11日發表台綜《分手擂台》回歸影片，事後又澄清是為新劇《童話故事下集》宣傳，引發抨擊聲浪。而《分手擂台》昨日（12）再度曝光「節目」片段，最後帶出《童話故事下集》畫面，結果留言一票敲碗：「不如拍新的分手擂台。」

▲假《分手擂台》片段曝光。（圖／翻攝自YouTube）

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假《分手擂台》節目片段釋出，楊帆穿起粉色西裝搭配白手套，主持人夫控訴老婆對著手機笑，質疑道「媽咪說你一定有問題」，結果反被老婆嗆聲「你是媽寶嗎？」人夫被爆媽寶行徑，包括吃東西都要媽媽餵、不刮鬍子、上廁所不掀馬桶蓋，緊接著家中馬桶也登場，馬桶蓋上污漬被打馬賽克，他被要求當場下跪向馬桶道歉，雙方吵架推擠，楊帆一時腿軟聽話跪下，被兩人扶起來，最後人夫屈服下跪，但也爆料「友友也會」，點名的是劉以豪在《童話故事下集》中扮演的人夫「友友」，最後播出新劇預告。

▲媽寶人夫向馬桶下跪。（圖／翻攝自YouTube）

儘管是假節目片段，台灣網友仍熱烈留言「真的不考慮弄假成真嗎？好想看喔」、「復播吧！那個童話故事就不要了啦」、「與其上什麼童話故事，Netflix不如拍新的分手擂台」、「本來還期待馬桶可以說句話，好可惜喔」、「只想看分手擂台」、「NETFLIX真的不考慮做一季看看嗎」、「我沒辦法接受這個預告，我要分手擂台完整上線」、「馬桶出來真的很好笑，有學到沈玉琳精髓」、「看這3分鐘抵過8點檔一季」、「以為是分手擂台節目，Netflix 快拍番外阿」。