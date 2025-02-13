尷尬！AKB48 Team TP日籍團員來台鬧笑話　1文化差異...被同學側目

記者蔡琛儀／台北報導

女團 AKB48 Team TP將推出新歌〈Team Up〉，MV描述原本在家中瘋狂K書的女孩們，意外掉進校園主題的遊戲世界，發現了遠處的大boss「教科書怪」後，決定開啟戰鬥模式，把這些學科通通KO，團員不僅討論戰略並戴上裝備，把文具當成刀劍、手握橡皮擦炸彈，在奇幻世界裡奮力出擊。

▲AKB48 Team TP將推出新歌〈Team UP〉。（圖／好言娛樂提供）

被問到拍攝MV有沒有最難忘的事情？少瞳說：「我覺得應該是拍攝舞蹈畫面時，因為空拍的小飛機，讓現場刮起了超大的沙塵暴！」最後大家憋著氣把舞跳完，跳完後每人都跑到窗邊狂咳嗽，第一次拍MV的庭筠更說：「地上超多灰，工作人員為了我們要一直掃地很辛苦，殺青後發現每個成員鼻子裡都是灰！」穎臻也說：「那些沙一直在我們周圍，當下大家都很想咳嗽，可是為了完美又要忍住狂跳，所以等到喊卡的那一刻，全部人立刻衝去窗戶旁呼吸新鮮空氣，這一幕我覺得非常有趣。」

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歌曲將在情人節推出，談到情人節，日本籍的宮田留佳則表示自己曾「鬧笑話」，提到日本的2月14日，是女生送男生巧克力，或跟閨蜜交換巧克力，「我剛來台灣時，也以為是這樣，所以準備了50份巧克力，想跟朋友們交換，結果完全沒有人這樣做，而且還被班上的男生用奇怪的眼神看，當時有點尷尬。」

▲AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

伊品說有次在餐廳看到一個女孩，似乎覺得男朋友沒有準備儀式感而失望，當下覺得每個人對情人節的期待真的都不一樣，自己想像中完美的情人節是「沒有計劃的在市區探險」，或是「一整天都不碰手機、把時間留給彼此」，讓這一天變成真正完全屬於對方的回憶。