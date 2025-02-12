汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2日在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。前夫汪小菲在得知噩耗後迅速抵台，隨後回到信義區住宅時，被捕捉到淋雨漫步街頭，神情哀戚，而母親張蘭更是口無遮攔，最後母子因惡意炒作被抖音無限期封禁，汪小菲更氣炸切割張蘭，劇情有如八點檔。不過如今卻傳汪小菲昨天（11日）已跟老婆悄悄回北京，記者求證汪身邊友人，證實真的已經回去，沒等到大S樹葬，也沒帶走2個年幼的家人。

▲▼汪小菲帶著老婆低調回北京了。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

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事實上，汪小菲此行來台鬧出不少風波，甚至未見到S家一面，更被指稱精神崩潰。而他3日從泰國飛抵台灣，頂著紅腫的雙眼懇求媒體「多說她（大S）一些好話」，隨後晚上回到家，還被目擊在住家附近徘徊淋雨，神情哀戚。不過，他在大S生前曾屢次向女方開砲，因此被不少網友質疑「作戲」，連具俊曄6日都在聲明中提到「有位裝很淒涼地淋雨亂跑」，對他的行為相當不滿。

汪小菲母子更頻繁鬧上新聞版面，張蘭乾兒子的抖音帳號「我是夏小建」甚至發布影片謊稱包機及相關費用由汪小菲負責，不但徹底惹怒正在治喪的徐家人，惡意的炒作更慘遭抖音無限期禁封。事後汪小菲在朋友圈發文，火速宣布和張蘭「斷絕所有關係」，並揚言要正式對抖音提告，連帶台灣法官都罵進去，「我們為了帶孩子四處跑，把媽媽累死了。」