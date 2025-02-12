ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《周處除三害》確定翻拍韓國版！　大陸上映創下約29億票房

記者黃庠棻／台北報導

以電影投資、發行、製片與內容創作為核心的網銀國際影視，今（12）日宣布與阿里巴巴影業簽約合作，雙方將攜手推動台灣影視內容引進大陸及華語市場，包含發行與影城通路合作等多面向發展，此合作為台灣作品開創更廣闊的曝光機會，為母集團網銀國際的泛娛樂版圖海外新里程碑。未來，網銀國際影視更計畫拓展日本、韓國、東南亞與歐美市場，為台灣文化產業注入全新動能。

▲網銀國際影視攜手阿里巴巴影業。（圖／網銀國際影視提供）

▲網銀國際影視攜手阿里巴巴影業。（圖／網銀國際影視提供）

據網路平台數據顯示，2024年全球電影票房278.5億美元，北美佔86億美元、大陸則佔58億美元，相對北美觀眾娛樂活動轉往串流平台等其他媒介，大陸電影市場回暖後，觀影人次再次突破10.1億，占全球年度總票房第二名。

2025年春節檔期票房同樣表現不俗，日均票房1.16億人民幣，累計至今突破100億人民幣，在2025一開春電影票房就超越北美並位列全球第一。過去台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在大陸市場收穫約42億台幣票房，紅遍亞洲的《想見你》電影版寫下約17億台幣佳績，今年動作電影《周處除三害》更是創下約29億票房佳績，目前華語內容市場在大陸市場的支持下，仍然是實現票房回收的重要途徑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《周處除三害》大陸票房破17億台幣。（圖／翻攝自微博）

▲《周處除三害》大陸票房破29億台幣。（圖／翻攝自微博）

網銀國際影視與阿里巴巴影業擁有台灣及大陸地區最大戲院通路，雙方相似之處在於同時有製片、發行團隊持續創作及發行華語內容。未來阿里巴巴影業將透過網銀國際影視引進優質的台灣影視作品，網銀國際影視也會協助台灣製作團隊，將優秀的台灣影視內容透過阿里巴巴影業在大陸與華語市場發行。

網銀國際影視持續投入資源整合的產製與發行，現已有超過20部類型多元的影視作品確定製作或開發，香港大導彭發執導的恐怖電影《宿》進入後製階段，與香港天下一集團、韓國CJ ENM合作的首屆《Your Vision, Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，獲選項目《老子》將以最快速度影視化，瞄準2025開機拍攝。

▲《無言的山丘》、《周處除三害》、《愛是一把槍》、《BIG》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

▲《周處除三害》將翻拍成韓國版。（圖／兩岸電影展提供）

不僅如此，網銀國際影視同時積極拓展海外影視項目，於日本、韓國、馬來西亞市場推動合製，與在地團隊建立深度連結並同時成立韓國分公司，包含2024年網銀國際影視參與電影事業旋即取得成功的動作大片《周處除三害》將翻拍成韓國版，亦將與日本導演合作拍攝臥底警察的故事；面對瞬息萬變的市場動向，網銀國際影視作為泛娛樂生態圈推動者，將全力建構涵蓋多維度娛樂需求，推動影視產業內容走向全球，實現多方共贏的未來藍圖。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周處除三害

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元
  2. S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責
  3. 米可白絕美純白婚紗照曝光！　「新郎不是孫綻」拍攝過程超艱辛
  4. 任達華將迎70歲生日…私下寵名模妻「老婆說啥都是對的」過程曝光
  5. 被嗆腦子有洞「不考慮徐家感受」　賈永婕急上火線反擊了
  6. 《周處除三害》確定翻拍韓國版！　大陸上映創下約29億票房
  7. 男星北海道滑雪險鬧人命！　栽進雪坑無人救援「一度失溫」還原驚悚過程
  8. BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！
  9. 兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係
  10. Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366