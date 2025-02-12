《周處除三害》確定翻拍韓國版！　大陸上映創下約29億票房

記者黃庠棻／台北報導

以電影投資、發行、製片與內容創作為核心的網銀國際影視，今（12）日宣布與阿里巴巴影業簽約合作，雙方將攜手推動台灣影視內容引進大陸及華語市場，包含發行與影城通路合作等多面向發展，此合作為台灣作品開創更廣闊的曝光機會，為母集團網銀國際的泛娛樂版圖海外新里程碑。未來，網銀國際影視更計畫拓展日本、韓國、東南亞與歐美市場，為台灣文化產業注入全新動能。

▲網銀國際影視攜手阿里巴巴影業。（圖／網銀國際影視提供）



據網路平台數據顯示，2024年全球電影票房278.5億美元，北美佔86億美元、大陸則佔58億美元，相對北美觀眾娛樂活動轉往串流平台等其他媒介，大陸電影市場回暖後，觀影人次再次突破10.1億，占全球年度總票房第二名。

2025年春節檔期票房同樣表現不俗，日均票房1.16億人民幣，累計至今突破100億人民幣，在2025一開春電影票房就超越北美並位列全球第一。過去台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在大陸市場收穫約42億台幣票房，紅遍亞洲的《想見你》電影版寫下約17億台幣佳績，今年動作電影《周處除三害》更是創下約29億票房佳績，目前華語內容市場在大陸市場的支持下，仍然是實現票房回收的重要途徑。

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▲《周處除三害》大陸票房破29億台幣。（圖／翻攝自微博）



網銀國際影視與阿里巴巴影業擁有台灣及大陸地區最大戲院通路，雙方相似之處在於同時有製片、發行團隊持續創作及發行華語內容。未來阿里巴巴影業將透過網銀國際影視引進優質的台灣影視作品，網銀國際影視也會協助台灣製作團隊，將優秀的台灣影視內容透過阿里巴巴影業在大陸與華語市場發行。



網銀國際影視持續投入資源整合的產製與發行，現已有超過20部類型多元的影視作品確定製作或開發，香港大導彭發執導的恐怖電影《宿》進入後製階段，與香港天下一集團、韓國CJ ENM合作的首屆《Your Vision, Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，獲選項目《老子》將以最快速度影視化，瞄準2025開機拍攝。

▲《周處除三害》將翻拍成韓國版。（圖／兩岸電影展提供）

不僅如此，網銀國際影視同時積極拓展海外影視項目，於日本、韓國、馬來西亞市場推動合製，與在地團隊建立深度連結並同時成立韓國分公司，包含2024年網銀國際影視參與電影事業旋即取得成功的動作大片《周處除三害》將翻拍成韓國版，亦將與日本導演合作拍攝臥底警察的故事；面對瞬息萬變的市場動向，網銀國際影視作為泛娛樂生態圈推動者，將全力建構涵蓋多維度娛樂需求，推動影視產業內容走向全球，實現多方共贏的未來藍圖。