小炳憶「與大S通2hrs越洋電話」　生前暖舉感動他：非常有愛

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，她已故好友大炳（余炳賢）的弟弟小炳（余俊賢）今（12）日透過微博二度發聲悼念，分享大S的生前暖舉，並透露當年經歷喪兄之痛時，曾與大S通過兩小時的越洋電話，只為了安慰他。貼文曝光後，讓不少網友感到鼻酸。

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▲小炳曝大S生前暖舉。（圖／翻攝自Facebook／小炳余俊賢、大S徐熙媛）

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小炳在文中回憶起他在哥哥逝世後的那段難過時期，是大S給了他極大的支持和安慰。他分享一次特別的經歷，當時他極度悲痛，與大S通了長達兩小時的國際長途電話，大S不但始終耐心地聽他訴說心中的悲傷，甚至從未向他提及通話的費用，顯示了她無私的愛心和關懷。

小炳進一步提到，最近他收到許多網友的私訊，勸他站出來反擊曾對他進行霸凌和網路暴力的人。然而，小炳認為如果大S在世，肯定會勸他不要這麼做，因為她總是那麼寬容和良善。因此，小炳選擇不反擊，因為他認為那些攻擊他的人其實並不了解真相，同時也強調這是大S所不願見到的。

▲小炳發文談大S。（圖／翻攝自微博／余俊俊俊賢）

最後，小炳表達對未來的期望和對過去的美好回憶的珍惜。他希望小S能早日從哀傷中恢復過來，因為他相信大S已在天堂與他哥哥相聚，共享那裡的平靜與美好。小炳不忘感謝大家的支持和鼓勵，承諾將以積極的態度活出美好的人生，延續大S和他哥哥的精神。