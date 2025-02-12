VERA成員「過年狂胖12kg」沒人發現！　驚人近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團VERA推出全新專輯《Ver.25》，本週六中午12點在台中廣三SOGO舉辦久違的簽唱會，適逢元宵節，VERA也特別到KKBOX辦公室親手做湯圓料理給大家吃，更分享年假期間放鬆及到處遊玩的回憶，孟維說過年期間拜訪蔡朕在花蓮的老家，整整兩天幾乎玩到早上才睡；巴比則透露第一次獨旅到屏東，更吃胖12公斤，被成員驚呼簡直是「氣球」。

▲VERA才剛推出新專輯。（圖／踢帕娛樂提供）

提到元宵節的回憶，蔡朕率先分享小時候都會跟著家人到附近的大廟裡賞燈籠、猜燈謎，Nelson則說在家鄉馬來西亞元宵節的文化很不同：「我們是中秋節才會提燈籠、猜燈謎，反而元宵節是拜拜，單身的女性會拋柑讓男性去撈，柑橘上會寫上電話號碼，有點像是一場大型聯誼或桃花日！」

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而經過了一個年假，VERA也都充飽了電，就連體重都不小心直線上升，孟維笑說：「我先自首我胖了3公斤，不過感覺很快就回來了。」令人驚訝的是，巴比竟然比年前多了12公斤，不過外表卻絲毫看不出差異，巴比自曝：「我從年前最瘦51公斤到現在是63公斤，之後要開始恢復原本的飲食，應該在簽唱會前就可以變回來了。」

▲▼VERA元宵做湯圓料理。（圖／踢帕娛樂提供）

此外，過年期間大家也趁假期走春，孟維分享自己其中2天去拜訪了蔡朕在花蓮的老家，蔡朕好客的帶著孟維吃了許多花蓮美食，包括扁食、豆花、烤蝦、烤魚等，整整兩天都凌晨四、五點才睡！巴比則分享：「我從家鄉花蓮玩到台東，還第一次自己跑到屏東獨旅，很新鮮的體驗。」學文笑說：「過年我幾乎都在家顧貓，還跟Nelson一起放了仙女棒。」藍弟過年玩「射龍門」卻一連兩局都慘輸，總共賠了2000多元，笑說自己手氣不佳。