大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）驟逝，享年48歲，身邊的親友狀況令人擔憂。怎料卻引來中國導演汪子琦砲轟，先是開嗆具俊曄是「虛偽的人」，日前又到大S好友賈永婕貼文底下留言直指「綠茶婊」，接著砲火轉移到小S表示：「小S有什麼權利安排大S的後事。」賈永婕也不忍直接回擊，掀起戰火！

▲汪子琦一連發言針對S家。（圖／汪子琦IG）

汪子琦先嗆賈永婕在大S過世後多次發文悼念，諷刺留言：「你真心愛大S就不會在大S頭七還沒過就穿紅戴綠，理解有工作需要，但是真心的難過和尊重至少不應該著紅色衫吧？」賈永婕則則大方反擊：「 這怎麼了嗎，大S愛漂亮，我們都要漂亮下去！因為我們根本就不相信這些啊！」狠狠打臉。

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▲賈永婕穿紅衣也被轟對大S不敬。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

汪子琦不放過機會，將炮火轉移到小S，質疑小S有什麼權力安排姊姊後事，表示不理解家屬要樹葬的決定，「自己女兒就要床母保護？大S的媽媽就應該死無葬身之地？」汪子琦再嗆賈永婕：「妳不配做大S朋友！因為妳選擇支持樹葬這樣的方式，說明根本不愛大S的一雙兒女，不在乎他們的流年運程。」

▲汪子琦質疑小S（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

汪子琦最後將話題扯到台獨，對賈永婕撂下狠話「過一段時間再撕妳，我無聊的時候就喜歡替天行道」，賈永婕則冷冷回應「試試看喔」，雙方在網路上開戰，掀起討論。