五月天阿信不藏了！　下週開唱...直接暴雷嘉賓「真的是周杰倫」

記者蔡琛儀／台北報導

五月天下週將帶著5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會前往澳洲，先前五月天阿信在社群發文求地陪，好友周杰倫（周董）立刻留言問：「你猜猜我人在哪。」還轉發問網友：「222號你們覺得呢？探班？直接上台？」阿信還發文：「澳洲的大家，說不好哭。」幾乎坐實嘉賓可能是周董，今（12日）終於正式官宣，周杰倫確認台上駕到，讓演唱會再添「天王味」。

▲五月天六度與周杰倫合作。（圖／資料照／杰威爾提供）

這也是五月天與周董第六度合體，周杰倫12年前曾邀請五月天擔任演唱會嘉賓，當時也是雙方第一次的合體，接下來五月天在2018、2019、2021年都陸續邀請過周董擔任嘉賓，去年周董大巨蛋演唱會五度請到五月天，這回澳洲再次重現「周五組合」，讓歌迷都相當期待。

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五月天這次將帶著巨型LED球體「天外有天時光機」、5米大的「神的孩子都在跳5球」、環場巴士飄洋過海來到雪梨的澳洲體育場（雅高體育場，Accor Stadium），是他們首次在澳洲的體育場開唱，也是首次海空運完整版舞台規格，阿信說：「25週年演唱會創下五月天硬體、特效上之最，五月天這次帶著5525到很多地方巡演，每一場都是很完整，動用整整60個貨櫃，要給大家最震撼的視覺享受。」

▲▼五月天首次挑戰在澳洲體育場開唱，動用整整60個貨櫃創紀錄。（圖／相信音樂提供）

第一次在可容納到4.5萬人的Accor Stadium開唱，怪獸表示既興奮又緊張，瑪莎接著說：「興奮是終於可以站在這麼大的場館開唱，在澳洲工作求學的歌迷，不用特別飛來亞洲看；緊張的是場地太大了害怕空蕩蕩。」五月天即將動身前往澳洲，五月天Q版公仔已搶先抵達澳洲，率先成為歌迷的打卡熱點，更多五月天演唱會相關訊息，請關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。