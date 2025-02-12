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上《分手擂台》爆紅！45歲慧慈「淡出9年現況曝光」　網認證私下人品

記者田暐瑋／綜合報導

Netflix於11日宣告曾風靡一時的綜藝節目《分手擂台》將於2025年回歸，但事後澄清這僅是為新劇《童話故事下集》進行宣傳，引發抨擊聲浪。許多人開始翻出當年節目的經典片段，在節目中與男友爭吵而爆紅的慧慈，以一句「OH My God」爆紅，如今消失演藝圈多年，2024年才驚喜現身胡瓜節目。

慧慈當年在《分手擂台》與男友爭吵，獨特的「OH My God」口頭禪、標誌性的蓮花指及抱著小狗娃娃的形象，至今仍深植人心。爆紅後曾活躍於多個綜藝節目，包括《我猜我猜我猜猜猜》和《王牌大賤諜》，甚至被媒體封為「2009年最有潛力的搞笑女星」。不過演藝生涯並未持續太久，2016年與如花、湯尼陳及好娜姬組成搞笑團體「蘆薈雞湯」解散後，便逐漸淡出螢光幕。

▼慧慈一度爆紅，招牌蓮花指令人印象深刻。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲慧慈一度爆紅，招牌蓮花指令人印象深刻。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

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近年來，慧慈僅偶爾在路上被網友偶遇，最後一次公開現身是2024年上胡瓜主持的《綜藝大集合》，另外，也有網友在留言區分享過去巧遇慧慈的經驗，「碰過兩三次，人很客氣隨和，脾氣很好，而且也是有她獨特的氣質，平易近人型的」、「她其實蠻有禮貌客氣，有次搭公車跟她同一班，會跟司機說辛苦你謝謝」。

慧慈2022年06月曾接受《ETtoday星光雲》電訪表示，當時受到疫情影響，幾乎都在家裡沒有出門，她也坦言，其實還是很想念演藝圈，但因為合約相關問題實在太麻煩，爸媽也會擔心，所以暫時沒有規劃。對於網路上想念她的粉絲，她溫柔回應，「謝謝你啦！」她平時沒有在用網路，所以也沒辦法看新聞，更看不到相關影片底下的留言，就別說使用社群軟體，不過她還是謝謝大家關心。

▲▼慧慈錄製《大集合》。（圖／民視提供）

▲慧慈去年錄製《大集合》。（圖／民視提供）
  

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