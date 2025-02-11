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啦啦隊女孩熱舞「馬甲瘋狂下滑」險走光！　冷靜拉衣不忘表情管理

記者顧齊祐／綜合報導

PLG桃園璞園領航猿啦啦隊日前迎戰台鋼獵鷹隊，中場表演時由「Pilots Crew」成員Ruka、祤鍹、凱莉、依沛組成「皮蛋SOLO」演出熱舞，而其中Ruka身穿藍色馬甲套裝，大方展現傲人身材。然而，由於舞蹈動作幅度較大，她不時需要拉著上衣，避免走光。畫面曝光後，迅速在網路上引起熱議。

▲桃園璞園領航猿啦啦隊成員Ruka。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

▲桃園璞園領航猿啦啦隊成員Ruka。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

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Ruka近日在Instagram曬出了自己中場表演時熱舞的影片，並寫道「有沒有，後面的Dance Break是我和依沛一起編的」，接著表示「這支組曲，舞蹈除了副歌以外，是我們四個人的心血，希望大家喜歡」。

▲Ruka身穿亮麗的藍色馬甲與短裙，隨著音樂熱舞。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

▲Ruka身穿亮麗的藍色馬甲與短裙，隨著音樂熱舞。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

畫面中，Ruka頂著一頭短髮，搭配亮麗的藍色馬甲與短裙，面帶著甜美笑容隨著音樂熱舞，展現出她的好身材。不過由於服裝設計較為低胸，Ruka在舞蹈過程中頻頻拉著衣服，深怕意外走光，這一幕也讓網友們看得相當緊張。

▲Ruka在舞蹈過程中頻頻拉著衣服，深怕意外走光。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

▲Ruka在舞蹈過程中頻頻拉著衣服，深怕意外走光。（圖／翻攝自Instagram／chi.ll6）

影片一經發布，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言「看了頭好暈是正常的嗎」、「表情控制我會瘋掉」、「又甜又辣真的要瘋掉」、「要逼死其他女同事嗎」、「遇到這種狀況還是很沉穩的跳完，讚」。

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桃園璞園領航猿啦啦隊, Pilots Crew, Ruka

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