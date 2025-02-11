陸寺廟見「大S祈福供燈」僅4字祝福！　廟方嘆：勝過吃瓜看熱鬧

記者顧齊祐／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。親友們也紛紛發文哀悼表達不捨，而大陸有一間寺廟，近日也發現有民眾默默為大S留下祈福供燈，令人感動。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

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大陸廣西的寺廟「傾蓮池」今日在微博曬出一張照片，畫面裡放著一盞祈福供燈，供燈的下面擺放著一張紙條，上面寫著「供燈善信，徐熙媛，往生極樂」，並標上日期「2025年2月5日」。

▲有民眾默默為大S留下祈福供燈。（圖／翻攝自微博／傾蓮池-蓮池祕境）



傾蓮池也在文中表示「寺院裡有人給大S的供燈祈願，這發心，比單純吃瓜看熱鬧殊勝得多，也是菩薩行」。並為大S獻上祝福「願徐熙媛女士及一切有情，速往無量光佛剎」。

▲廟方嘆「比單純吃瓜看熱鬧殊勝得多」。（圖／翻攝自微博／傾蓮池-蓮池祕境）



大S於2日驟逝於日本，遺體在當地火化，她的骨灰也由家人們護送返台後，家屬先將其置放在大S「台北信義」豪宅中，沒多久傳出大S家人已向台北市政府申請環保樹葬；而小S透過經紀人證實，「我姊（大S）的骨灰是先暫放在溫暖的家中，等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然」。