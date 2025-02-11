修杰楷21年前《戰神》暗戀大S…曝特別回憶　妻賈靜雯心情受影響

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。她在在1988年正式踏入戲劇圈，演出《流星花園》、《倩女幽魂》、《戰神》、《轉角＊遇到愛》等經典戲劇，其中與她在《戰神》合作過的修杰楷也在出席活動時談及了自己的心情。

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▲大S猝逝的消息震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

修杰楷在21年前與大S合作偶像劇《戰神》，他在戲中暗戀著女方，今（11）日出席品牌新品發表會，坦言自己聽到噩耗至今仍很難相信，說道「非常震驚，有點難以置信。」兩人當年在劇中有親密擁抱的戲碼，他說因為彼此都有招風耳，身體一分開，他們的耳朵會有「被撥開的感覺」，對他而言是特別的回憶。

▲修杰楷、大S曾在《戰神》合作。（圖／翻攝自網路）



另外，修杰楷的老婆賈靜雯和S一家頗有私交，妻子第一時間以黑底白字發文「真的太難以相信了」表達了震驚，他坦言老婆心情上確實有受到影響，表示「多多少少受到影響，就是彼此提醒，好好珍惜現在所遇到的事情，跟接觸到的家人、朋友。」

▲修杰楷透露賈靜雯心情受到影響。（圖／讀者提供）

而當時修杰楷聽到大S猝逝消息時，人就在北海道，正帶著一家大小開心滑雪，直呼「好在家人都有打流感疫苗的習慣，所以出發前已經接種過。此外，修杰楷過去跟大S前男友周渝民（仔仔）兄弟情深厚，對方從大S病逝後一直沉默，他坦言兩人其實已經很久沒聯繫了。

▲修杰楷透露賈靜雯心情受到影響。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）