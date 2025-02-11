蔡黃汝「追憶愛犬」曬過往合照！　不捨喊：還沒嫁你就先走了

記者顧齊祐／綜合報導

女星蔡黃汝（豆花妹）擁有一隻臘腸犬BouBou，偶爾會在社群平台上分享他們的甜蜜互動，讓許多粉絲對這隻狗狗也十分熟悉。昨（10）日晚上，蔡黃汝在社群平台上曬出她與BouBou的合照，追憶起已過世的愛犬，不捨寫道「還沒嫁你就先走了」。

▲蔡黃汝以往不時會在社群分享愛犬的互動。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2016年，蔡黃汝曾經分享過她和BouBou一起熟睡的照片，當時她還自嘲自己與愛犬睡相，幽默表示「我倆睡相不差這是很有才華好嗎」。然而，BouBou的離世，讓這樣溫馨的畫面成為過去。蔡黃汝昨日再度曬出這張照片，悲傷表示「結果還沒嫁，你就先走了」，讓人感受到她的深深哀傷。

▲蔡黃汝追憶愛犬，不捨表示「還沒嫁你就先走了」。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）



蔡黃汝在三年前才經歷了奶奶的離世，當時她難過地寫道「希望時間的推送，在努力學習下能把我們載到幸福的遠方，而不是一個個讓身旁心愛的人化成雲煙；但總有一天，我也會離去前往那個充滿懷念的事物場所裏跟想見的人聚首，見到嬤和Bou’」。如今再度發文悼念愛犬，讓粉絲感到心疼和不捨。

▲蔡黃汝3年前經歷了奶奶的離世，發文寫下對生命的感觸。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）



貼文發布後，許多網友都在留言中安慰蔡黃汝，有人寫道「聽說他會來當妳的毛孩是因為想排隊當妳的小孩，但等不及了太多小孩在排隊所以他先來當妳的毛孩，在花花嫁之前他先上去當天使排隊了！他會回來的」，暖心的話語也讓蔡黃汝感動不已。

▲網友暖心安慰蔡黃汝。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）