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《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」　人設翻車：連爸媽都罵

記者蔡宜芳／綜合報導

曾演出夯劇《玉骨遙》的大陸男星李明德，在1月公開對同劇男主角馬天宇開砲，指控對方耍大牌，掀起熱烈關注。不過，他事後也被挖出不少負面爆料，10日更遭舊愛指控易怒、虐待寵物，引發網友議論。

外送用▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博／李明德）

▲李明德在《玉骨遙》中飾演神鳥重明。（圖／翻攝自微博／李明德）

一名自稱是李明德前女友的網友「玥兒彎彎」，在微博發文表示，起初她對李明德有所忌憚，因為在相識前，就聽聞過對方在業界的風評，但後來還是被對方佯裝的真誠和大方所迷惑，最終誤判了男方的真實性格。

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玥兒彎彎提到，李明德在與劇組發生糾紛時，表現得像是勇於與資本對抗的弱者，但其實李明德情緒極不穩定，甚至有被迫害妄想症，「儘管第一次約會時，他就因為我晚下樓十分鐘而發火，還是因為他演出來的『愛我』而說服自己替他找藉口開脫。」

▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博）

▲一名自稱是李明德前女友的網友發文指控。（圖／翻攝自微博）

玥兒彎彎在文中揭露說，李明德會在家中對寵物動粗，「把小狗的頭朝地摔在地板上，對小貓動輒打罵，我心疼阻攔根本無用，看到他在社交平台上立的愛寵人設如今我只覺得可笑。」還在公共場所對工作人員態度惡劣，常常發火、大喊大叫，「對對方說『我是李XX』已是常態，在機場怒斥前輩『你也是從苦日子過來的』的悲憤人設全然不顧，以給別人帶來麻煩而產生的自負和自豪已經全然讓他以自我為中心，仿佛自己能主宰世界。」

玥兒彎彎還提到，李明德甚至連對父母也是動輒拉黑、辱罵，還曾因看不順眼停在自家車位上的車而砸毀他人的車輛，並在事後謊稱是與女友吵架才殃及對方，假裝說會賠償，「轉眼就拉黑了對方並稱『我賠償你xx』，髒話連篇。」

玥兒彎彎坦言，她曾試圖用愛感化李明德，但最終發現對方變成了一個索取金錢的惡鬼。她指出，李明德一開始還會假裝可憐，後來變本加厲，對她進行冷暴力；甚至在深夜將她趕出家門，並對她的朋友撒謊，稱她剛認識就想生孩子，「於公於私，於情於理，他這樣的精神狀態，我怎麼會，怎麼敢？」

▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博）

▲▼玥兒彎彎曬和李明德的聊天截圖及轉帳紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博）

玥兒彎彎表示，她願意好聚好散，但無法接受被丟開和被造謠。她指控李明德用她的錢過著富人生活，但當她試圖要回對方讓自己墊付的房租時，男方卻對她置之不理，並拉黑了她的所有聯繫方式。

最後，玥兒彎彎表示，她曾付出全部的溫柔和耐心，但最終聽到朋友們提到李明德的其他女朋友，才明白一個人的本性是無法改變的。她希望通過自己的經歷，讓更多相信愛情的人免受傷害，也希望不再有無辜的人被李明德的虛假形象所欺騙。玥兒彎彎的爆料引發了廣泛關注，李明德尚未對此作出回應。

▲▼《玉骨遙》李明德被舊愛控「把狗的頭往地上摔」。（圖／翻攝自微博）

▲玥兒彎彎曝光李明德私照自證。（圖／翻攝自微博）

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